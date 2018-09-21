Пиво с запахом смерти: Пермь готовится к «слету палачей»

В Перми на Третьем международном театральном фестивале, который посвящен творчеству знаменитого ирландского драматурга Марина МакДонаха, можно будет сравнить интерпретации известной пьесы «Палачи» в постановке российского и чешского театров.

Пьеса «Палачи» рассказывает о реальных британцах: главном палаче страны Альберте Пьере Пойнте и последнем палаче Гарри. Место действия – Лондон 1965 года, только что вышел указ об отмене в Великобритании смертной казни. Палачам, которые в то время не уступали в популярности звездам кино, это было на руку: у обоих – свои пабы, в которые стекалось немало публики. Однажды здесь встретились те, кого интересовала одна давняя судебная ошибка. Черный юмор, непредсказуемый сюжет, размышления о том, что такое истинное правосудие – общественное и внутреннее, душевное.

Свою версию этой пьесы представит пермский театр «У Моста». «Пьеса Мартина МакДонаха «Палачи», с одной стороны, документальная, с другой – фантастическая. И через живой, достоверный быт, через такие супернатуралистические детали МакДонах разворачивает историю, и она разворачивается в космос. Поэтому это очень сложно», – говорит инициатор фестиваля, художественный руководитель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов. – «Палачи» наполнены фирменным черным юмором МакДонаха, любовью к человеку и болью за него».

Визуальный акцент Федотов делает на аутентичности обстановки, которая призвана помочь актерам проникнуться пьесой. На пермской сцене – самый настоящий английский паб, копия реально существующего паба палача из города Олден. Из кранов льется хоть и безалкогольное, но настоящее пиво. Актеры, вооружившись черным юмором, исследуют преступления, осуждаемые обществом и внутренние, миру невидимые. В этом очень мужском спектакле – всего две женские роли. Актрисы, которые играют роль жены палача, изучали архивы, материалы, смотрели фильмы, чтобы понять, каково это – ощущать рядом с собой человека, который убил более двухсот человек?

Смертная казнь отменена. Что, черт возьми, мы будем делать сейчас?

Этими словами предваряет спектакль «Палачи» чешский театр «Чиногерни клуб». И действительно, пьеса о том, что внутри каждого из нас может оказаться палач – если не по профессии, то по сути. Когда-то чешский «Чиногерни клуб» открыл для Европы неизвестного тогда никому МакДонаха, а его режиссер Ондрей Сокол перевел и поставил пьесы ирландца, которые пользуются у зрителей невероятным успехом. Основателями театра являются режиссер и актер Ян Качер, писатели Ладислав Смочек и Ярослав Вострый, который в 60-е годы прошлого века был главным редактором журнала и сформировал целое поколение драматургов и режиссеров.

Режиссер Ондрей Сокол, который поставил спектакль «Палачи» – один из самых известных современных деятелей кино и театра Чехии. Во многих фильмах он снимается сам – с 2002 года он принял участие в 19 чешских кинокартинах. А в 2014 году в прокат вышла черная комедия «Красно», где он выступил как актер, сценарист и режиссер.

Для чехов культура палачей как профессии – исторический факт. В прошлом публичные казни были неотъемлемой частью общественной жизни страны. Людям хотелось зрелищ, и они их получали. Но для кого-то казни были не зрелищем, а простой работой. Самым знаменитым представителем своей профессии был пражский палач Ян Мыдларж.

Третий Международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдет в Перми с 1 по 7 октября. В программе третьего фестиваля – новые знаменитые участники из Чехии, Румынии, Венгрии, Грузии, Македонии, Ирана, Молдовы, Боснии, Казахстана и нескольких российских городов.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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