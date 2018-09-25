Главный котик фестиваля МакДонаха: интрига сохраняется

В Перми на Третьем международном театральном фестивале, который посвящен творчеству знаменитого ирландского драматурга Марина МакДонаха, зрителей вновь ожидает интересная трактовка одной из самых жестких пьес – «Лейтенант с острова Инишмор». Ее представит пермский театр «У Моста», художественный руководитель которого Сергей Федотов является инициатором фестиваля.

Пьеса «Лейтенант с острова Инишмор» написана по нотам ирландского сопротивления. Если для стороннего зрителя эти события кажутся не всегда понятными, и больше привлекают острые типажи и сюжет, то для ирландцев эти времена – не так далеки, а раны все еще ноют. Как отмечают театральные критики, это самая дерзкая и брутальная пьеса МакДонаха, в которой жестоко высмеивается самое святое в истории Ирландии – пафос свободы – Ирландское народно-освободительное движение (ИРА), которое, по сути, стало террористическим и экстремистским безумием. Главный герой лейтенант Падрайк уволен из войск ИРА за непомерную жестокость, которую не могут выдержать даже его «боевые соратники» повстанцы. Его боятся в родном поселке на острове Инишмор, его боится даже собственный отец. Но при этом вся интрига истории разворачивается из-за смерти любимого кота Падрайка, которая превращает его родной поселок в комический гротесковый ад.

«Лейтенанты» всегда приезжали на фестиваль МакДонаха. В 2014 году это была постановка театра им. Уильяма Хоржици из польской Торуни. Второй фестиваль посетил «Лейтенант» из закрытого города Озерска. На третьем фестивале публика сможет увидеть пермского «Лейтенанта» – пожалуй, одного из лучших, как и все макдонаховское в театре «У Моста».

Примечательно, что вокруг спектакля «У Моста» еще до начала фестиваля в Перми кипели нешуточные страсти по пушистым героям. Всем известна история про кота Семена, который стал героем новостей Второго фестиваля МакДонаха и его счастливым талисманом. На третьем фестивале роль любимого кота «бешеного» лейтенанта Падрайка из Инишмора достанется… 21 коту. Именно столько талантливых пушистых героев привели хозяева-котолюбы на кастинг, объявленный театром «У Моста» накануне Третьего фестиваля МакДонаха.

Как отмечают создатели спектакля, самыми спокойными, способными выдержать накал эмоций остросюжетной пьесы были пушистые Бонифаций, Гром и Беся. Самый большой претендент – буквально 10 килограмм кошачьего счастья и обаяния – Рагнар, был так неспешен, что пришел на кастинг последним и сразу занял место на руках художественного руководителя театра Сергея Федотова.

Главным требованием завтруппой Олеси Егоровой была не только красота кота – претендента на роль, но и его умение вести себя спокойно и работать в команде. Пусть у кота в спектакле, полном крови, стрельбы и странных ситуаций, роль и небольшая, но исполнить ее надо с достоинством – еще бы, ведь именно из-за любимого кота лейтенанта Падрайка разыгрывается сама драма.

Анатолий Жуков, исполнитель роли лейтенанта Падрайка в спектакле «Лейтенант с Инишмора», брал каждого кота на руки. Это нужно было для понимания, насколько кот боится незнакомых людей и, кроме того, кота-партнера надо почувствовать.

На удивление, все коты оказались талантами и прошли кастинг, а значит, каждый раз кот в спектакле будет неповторим. В награду хозяевам участников кастинга достались фирменные футболки театра «У Моста», но интрига все же сохранилась – кто же из пушистых черношерстных талантов станет играть в фестивальном показе спектакля театра «У Моста» – 2 октября в 19-00 мы узнаем эту тайну.

Третий Международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдет в Перми с 1 по 7 октября. В программе третьего фестиваля – новые знаменитые участники из Чехии, Румынии, Венгрии, Грузии, Македонии, Ирана, Боснии, Молдовы, Казахстана и нескольких российских городов.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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