Минкульт неоправданно присваивает взрослые рейтинги иностранным фильмам

Министерство культуры России использует возрастные рейтинги для фильмов иностранного производства в целях регулирования кинопроката. В последнее время ведомство все чаще маркирует зарубежные картины завышенным рейтингом, чтобы поддержать отечественное кино.

По данным аналитической компании «Невафильм Research», с 2015 года министерство стало гораздо жестче подходить к рейтингам иностранных фильмов, пишут «Ведомости». Так в 2014 году детям старше 12 лет была доступна для просмотра каждая четвертая картина, зарубежного производства, то в 2017 года – лишь каждая десятая.

Также в российском прокате выросло число иностранных фильмов с рейтингом «18+»: четыре года назад лишь каждая седьмая лента была ограничена к просмотру наивысшим рейтингом, в 2015 года – каждая четвертая, а в 2017 года таких картин стало 37%. То есть Минкульт считает пригодной для детей лишь одну из четырех иностранных картин.

Аналитики убеждены, что чиновники используют возрастные рейтинги для поддержки российского кино и сокращения аудитории иностранного. Например, ремейку «Красавицы и чудовища» студии Disney присвоили рейтинг «16+», а фильм «Собибор» о восстании в нацистском лагере смерти был рекомендован к просмотру с 12 лет.

Напомним, присваивание рейтинга кинолентам с целью защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, ввели в России с 2012 года. Несовершеннолетние граждане могут посещать фильмы с рейтингом «16+» в присутствии родителей или с их письменного разрешения. На просмотр картины с рейтингом «18+» дети не допускаются даже в сопровождении взрослых.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.09.18

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