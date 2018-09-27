Паспорт Виктора Цоя и другие его вещи ушли с молотка. Отец был против

На торгах в аукционном доме с молотка ушли личные вещи поэта, музыканта, лидера рок-группы «Кино» и актера Виктора Цоя. Общая стоимость лотов превысила 15 млн рублей. На торги были выставлены: записная книжка Виктора Цоя; текст песни, написанный рукой автора; автограф и паспорт лидера группы «Кино». Личные вещи артиста были проданы на аукционе «Литфонда» вечером 26 сентября.

Самым значимым лотом, безусловно, стало удостоверение личности Виктора Цоя. «[«Мой порядковый номер»... XI-AK 538834] Лот о советском паспорте Виктора Цоя. Выдан 7 февраля 1979 г. На полях фотографии государственные слепые конгревные штампы. Судя по всему – первое удостоверение личности музыканта: документ был выдан ему в 16 лет с опозданием на 8 месяцев. Паспорт содержит сведения о семейном положении Цоя (зарегистрированный брак с М.И. Родованской 4 февраля 1984 г. в отделе ЗАГСа Московского р-на г. Ленинграда), военной обязанности и прописке (выписан с Бассейной 16 февраля 1985 г., прописан на ул. Ветеранов). Обладает коллекционной ценностью музейного уровня», – говорится в описании лота на сайте «Литфонда». Стартовая цена паспорта составляла 2,5 млн рублей. Всего за несколько минут она возросла до 9 млн рублей, после чего лот был продан.

Фото: «Литфонд»

За записную книжку Виктора Цоя с номерами телефонов, например, Бориса Гребенщикова и Михаила Науменко, коллекционер выложил 3 млн рублей, при том, что торги стартовали с 500 тыс. рублей. Стартовая цена рукописного текста песни «Хочу перемен» с автографом автора составляла 250 тыс. рублей. В итоге лот ушел с молотка за 3,6 млн рублей. Черновые рукописи песен «Любовь – это не шутка», «Мы двигаемся словно снятые замедленной съемкой...», «Я не знаю какой тебе нужен ответ...» стали самым дешёвым лотом из «цоевской» серии. С 250 тысяч цена возросла лишь до 550-ти.

Отец лидера «Кино» Роберт Цой называл историю с продажей паспорта «блефом», отмечает «Фонтанка». Кроме того, против аукциона выступили представители движения «Рок-Петроград». Изначально объявление о продаже документа появилось на одном из сайтов. Позже стало известно, что торгами займется «Литфонд». Экс-владелец реликвии якобы знал музыканта лично, а его паспорт обнаружил за холодильником.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 26.09.18

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