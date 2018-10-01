В Пермь прибыли звезды театра: хотят кое-что увидеть своими глазами

Сегодня в Пермь съехались театралы со всего мира на III Международный театральный фестиваль Мартина МакДонаха. За семь дней зрители увидят более двадцати постановок от 16 театров из 10 стран. Поздравления и благодарность пермскому театру уже направил посол Ирландии Эдриан Макдэйд.

Фестиваль пройдет в Пермском театре «У Моста», а откроет его спектакль «Сиротливый запад» театра «С улицы Роз» из Молдавии, единственного русскоязычного в этой стране театра, который ставит пьесы МакДонаха, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Как отметила советник посольства Чехии по культуре Ирэна Нимерицка, фестиваль уже привлек в Пермь известных иностранцев. «Если бы не фестиваль, если бы не Федотов с его любовью к МакДонаху, вряд ли бы и я, и многие другие довольно известные в Европе люди, узнали о существовании Перми, а теперь мы с удовольствием едем сюда и зовем друзей – и за это спасибо фестивалю», – заявила она.

Президент фестиваля – художественный руководитель пермского театра «У Моста», заслуженный артист России Сергей Федотов со своей стороны подчеркнул, что в этом году оргкомитет получил уже 160 заявок на участие – представить такое в 2014 году, когда прошел самый первый фестиваль, было невозможно. «В новом сезоне ещё больше и спектаклей, и стран», – отметил он.

Стоит отметить, что каждую постановку по традиции предваряют зажигательные ирландские танцы, а по утрам в театре проходит обсуждение спектаклей, в котором участвуют актеры, постановщики и зрители.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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