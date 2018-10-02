Знаменитый сатирик Роман Карцев умер после длительной болезни

Известный советский и российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев скончался в Москве. Ему было 79 лет. О смерти народного артиста России сообщила жена писателя-сатирика Михаила Жванецкого Наталья. Родные Карцева подтвердили информацию о его кончине.

Причина смерти эстрадного артиста пока не раскрывается, однако Жванецкий уточнил в комментарии ТАСС, что у Карцева случился инфаркт. Известно, что Карцев давно болел и в последние несколько месяцев находился в больнице. О дате и месте похорон актера пока не сообщается.

Известность Роман Карцев получил, выступая в дуэте с Виктором Ильченко. Жванецкий был их постоянным автором. Артист приобрел огромную популярность, благодаря юмористическим номерам «Раки», «Авас», «Склад» и другие. После смерти Ильченко в 1992 году сатирик выступал на эстраде с моноспектаклями.

Свою карьеру Карцев начинал в театре Аркадия Райкина, затем вместе с Ильченко работал в Московском театре миниатюр.

Помимо работы в театре Карцев снимался в кино. Его самая известная роль – Швондер в экранизации романа Михаила Булгакова «Собачье сердце» (1988). Он также сыграл в таких лентах, как «Небеса обетованные», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита». Всего Карцев снялся в 15 фильмах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.18

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