Мир в трауре: скончалась знаменитая Монтсеррат Кабалье

В госпитале Сан-Пау в Барселоне умерла всемирно известная оперная певица Монтсеррат Кабалье, которой было 85 лет, сообщает испанская газета El Pais. По данным издания, артистка была госпитализирована в середине сентября и находилась в тяжелом состоянии. Как сообщается, похороны Кабалье состоятся в понедельник, 8 октября. Накануне, в воскресенье, пройдет церемония прощания.

Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне в семье рабочего. Уже в детстве она проявляла интерес к музыке и увлекалась пением. За время своей артистической карьеры Кабалье, которая профессионально дебютировала в 1956 году, дала более 4 тысяч выступлений, став одной из самых знаменитых мировых оперных звезд. В ее репертуаре было около 88 ролей и более 800 камерных произведений.

Одно из самых знаменитых выступлений она сделала вместе с лидером Queen Фредди Меркури.

Монтсеррат Кабалье. Барселона

Барселона, служба информации РИА «Новый День»

Культура. Другие новости 05.10.18

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