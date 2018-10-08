Гран-при фестиваля Макдонаха взял чешский театр

Гран-при третьего международного фестиваля, проходившего в Перми с 1 по 7 октября и посвященного творчеству знаменитого ирландского драматурга Марина МакДонаха, получил чешский театр ČINOHERNÍ KLUB за постановку «Палачи».

Как отмечают организаторы фестиваля, семь ярких дней поиска и экспериментов, щедрых эмоций и глубоких образов – свои работы показали 16 театров из 10 стран. Среди участников – театры из Чехии, Молдовы, Венгрии, Ирана, Румынии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Грузии, Казахстана и России.

Самая популярная пьеса фестиваля – «Сиротливый Запад», зрители увидели семь ее версий в исполнении театров из Молдовы, Венгрии, Ирана, Боснии и Герцеговины, Грузии и России. Именно «Сиротливый Запад» в исполнении театра «С улицы Роз» из Молдовы открывал фестиваль, а завершающим аккордом зрителей поразили «Палачи» от легендарного чешского театра из Праги Činoherni Klub. Именно этот театр и чешский режиссер Ондржей Сокол открыли для Европы неизвестного ранее МакДонаха.

По итогам фестиваля были вручены награды:

Лучшая женская роль – Государственный русский драматический театр Стерлитамака, «Королева Красоты» – Анжелика Гришкина (Морин)

Лучшая мужская роль – Национальный Театр Республики Сербской (Босния и Герцеговина), «Сиротливый Запад» – Златан Видовиц (Коулмэн)

Лучшая женская роль второго плана – Театр драмы им. В. Савина, Сыктывкар, «Королева красоты» – Валентина Дорофеева (Мэг Фолан)

Лучшая мужская роль второго плана – Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, Москва, «Череп из Коннемары» – Дмитрий Володин (Мартин Хэнлан)

Лучший актерский ансамбль – Art Theatre (Арт Фиэтэр), Румыния, «Человек-Подушка»

Лучшее музыкальное оформление – Soltis Lajos (Солтиш Лайош), Венгрия, «Сиротливый Запад»

Лучшая режиссура – ČINOHERNÍ KLUB (Чиногерни клаб), Чехия, «Палачи» – Ондржей Сокол

Лучшая сценография – ČINOHERNÍ KLUB (Чиногерни клаб), Чехия, «Палачи» – Адам Питра

Специальный приз президента фестиваля. «За смелость» – театр «С улицы Роз», Молдова – за спектакль «Сиротливый Запад»

Специальный приз жюри – «Событие» – Открытый театр, Грузия – за спектакль «Сиротливый Запад»

Специальный приз жюри – Театр драмы им. Г. Константинова, Йошкар-Ола, «Калека с Инишмана» – Сергей Васин (Билли)

Специальный приз жюри – Пермский театр «У Моста», Пермь, «Калека с Инишмана» – Василий Скиданов (Калека Билли)

Столь масштабный фестиваль завершился в юбилейный день для организаторов – коллектива театра «У Моста» – именно 7 октября 30 лет назад он был создан, и уже в 19 часов 8 октября пройдет юбилейная церемония с презентацией фильма о театре и зажигательным актерским «капустником».

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 08.10.18

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