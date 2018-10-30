Стивен Кинг продал россиянам права на съемки фильмов по своим рассказам за 1 доллар

Российские кинематографисты купили права на экранизацию рассказов Стивена Кинга. В рамках программы Dollar Baby покупатели заплатили всего 1 доллар.

По словам программного директора кинофестиваля Dollar Baby Russia Андрея Попова, по рассказам короля ужасов россиянами уже были сняты три фильма – «Пляж» Марины Ивановой, «Сошедшие с рельсов» Анны Шапиро и «Пустите детей» Сани Домогарова.

Кроме того, еще пока не реализованы два договора студентами из Уфы и Новороссийска, передает РИА «Новости».

Писатель Стивен Кинг предлагает купить студентам киноинститутов и просто талантливым подросткам права на экранизацию своих рассказов всего за доллар. В акции участвуют 30 произведений мастера ужасов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.10.18

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