Йошкар-Ола собирает «Мост дружбы»

В Йошкар-Оле завершается подготовка к уникальному – 15-му по счету – фестивалю русских театров «Мост дружбы», который пройдет с 20 по 30 ноября. Как сообщили его организаторы из Академического русского театра драмы им. Г. Константинова, зрители вновь получат возможность увидеть широкий спектр разноплановых постановок.

Ожидается, что свои работы представят театры из Германии («Русская сцена»), Беларуси (Национальный академический драматический театр им. М. Горького), Армении (Русский драматический театр имени К. Станиславского), Луганской народной республики (Академический русский драматический театр им. П. Луспекаева), Казахстана (Акмолинский областной русский драматический театр). Также в Йошкар-Олу приедут театры из Татарстана (Государственный русский драматический театр им. А. Баталова, «Молодежный театр на Булаке», Русский драматический театр «Мастеровые»), Чувашии (Государственный ордена «Знак Почета» русский драматический театр), Мордовии (Государственный русский драматический театр), а также Адыгеи (Русский государственный драматический русский театр им. А. Пушкина) и Марий Эл (Академический русский театр драмы им. Константинова).

Готовят постановки также труппы Йошкар-Олы – творческое объединение «ВСЁ!», Марийский театр юного зрителя – и Горномарийский драматический театр из Козмодемьянска. Вне конкурсной программы свои спектакли покажут гости из Перми (театр «У Моста», «Ханума») и Кинешмы (Государственный драматический театр им. А.Островского, «Снегурочка»).

Помимо конкурсной программы, зрителей ждут классические театральные капустники, ставшие традиционными на фестивале в Йошкар-Оле, и ночные показы спектаклей.

Йошкар-Ола, служба информации РИА «Новый День»

Йошкар-Ола. Другие новости 08.11.18

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