Российская документалка, собранная из записей регистраторов, поборется за «Оскар»

Американская академия киноискусств обнародовала список из 166 фильмов, претендующих на выдвижение на премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм».

В лонг-лист вошла российская кинолента «Дорога» (The Road Movie) режиссера Дмитрия Калашникова. Картина смонтирована из записей видеорегистраторов, сделанных в разных уголках России. «Супер-объективное видео ярко передает русский национальный характер и колорит: постоянное ожидание чуда и предвкушение жизненной драмы», – говорится в описании к фильму. Отмечается, что лента «отображает жизнь как непредвзятый наблюдатель».

Шорт-лист, в который войдут 15 документалок, будет объявлен 17 декабря. Список из пяти фильмов-номинантов станет известен 22 января 2019 года. Церемония вручения «Оскаров», 91-я по счету, пройдет в Лос-Анджелесе 24 февраля.

Ранее в лонг-лист «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм» вошла российская драма «Собибор» Константина Хабенского, повествующая о восстании заключенных фашистского лагеря смерти Собибор в октябре 1943 года.

Лос-Анджелес, служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 09.11.18

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