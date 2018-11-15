Эхо русской классики в Йошкар-Оле: «Мост дружбы» освежит вечные темы

XV Международный фестиваль русских театров «Мост дружбы», которому в этом году исполняется 25 лет, соберет в Йошкар-Оле 16 театров из семи регионов России и пяти зарубежных стран. В программе – 18 спектаклей в течение 11 дней – с 20 по 30 ноября.

Достоевский вопрос из Минска

Один и самых удивительных спектаклей, как заверяют организатор фестиваля – Академический русский театр драмы им. Г. Константинова, привезет Национальный академический драматический театр им. М. Горького из Минска. Это глава «Великий инквизитор» из романа «Братья Карамазовы» и еще некоторые отрывки бессмертного романа Достоевского. Это постановка о генерале, что на глазах матери затравил собаками ее сынишку, о трех вопросах истории мира, о феномене русских мальчиков, о свободе и несвободе, то есть о тревоге и сомнениях, что есть у Достоевского и остались актуальными для нашего времени.

Федор Михайлович Достоевский не считал свои романы сценичными и со скептицизмом относился к попыткам приспособить их для театра. Однако создатели постановки построили моноспектакль как поиск собеседника. Точнее, понимающей тебя души. Актер как бы обращается к мальчику Алеше, сидящему в зале, и с ним постоянно вступает в дискуссию. У Достоевского его герой – брат Алеша Карамазов – противоречивая фигура. В спектакле актер исповедуется перед своим невидимым собеседником, ищет у него сочувствия и понимания.

Герой Валерия Шушкевича (как всегда у этого артиста и в других спектаклях) очень одинок. Он замкнут в собственном трагичном мире, где царит непонимание. Авторы поставноки, следуя методу Достоевского «от противного» исключают из рассуждений героя главную мысль, которую хотят доказать: «Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во всём заблудимся».

Луганские «Отцы и Дети»

Еще один сюрприз готовит Академический русский драматический театр им. П. Луспекаева из Луганска, который по-своему трактуют знакомый всем сюжет. Молодой режиссер Татьяна Дремова, поставившая спектакль интерпретации ирландского драматурга Брайана Фрила, считает, что «новая постановка – это попытка в очередной раз ответить на вопросы в отношениях родителей и детей. В спектакле также затрагиваются темы противостояния личности и общества, семейных ценностей, любви и одиночества».

При работе над спектаклем творческий состав постарался уйти от конкретной привязки к эпохе, чтобы подчеркнуть актуальность слов, звучащих со сцены. Это откровенный разговор о жизни. Все вопросы, которые волнуют героев Тургенева, а вслед за ним и Фрила, – сегодняшние, живые, будоражащие многих молодых людей по всему земному шару», – отметила постановщик.

Атмосферу спектакля поддерживают известные романсы и музыка современного французского композитора Рене Обри, которая помогает зрителю настроиться на одну волну с героями.

«Узы дружбы»

Говоря о предстоящем фестивале, Нина Мазур, член международного жюри (член Германского Центра Международного Института Театра и Международной Ассоциации театральных критиков (ЮНЕСКО), отметила, что его главный смысл и назначение фестиваля очень точно отражены в его названии – «Мост дружбы».

«В наше время, когда рушатся многие мосты, казавшиеся сверхпрочными и незыблемыми, разве не является самым важным соединять берега, дальние и ближние? Мудрецы древности полагали дружбу драгоценнейшим проявлением человеческого духа. Фестиваль в Йошкар-Оле возводит мосты, соединяя узами дружбы людей разных этносов, разных культур, различных религий и мировоззрений, творящих на одном языке. Нет сомнения, что это – благая цель и плодотворная идея», – сказала Мазур.

Она также обратила внимание, что на театральной карте мира есть огромное множество фестивалей, который отличаются по замыслу и содержанию. «Но если в конечном итоге, в результате их воплощения, возникают новые мосты через пропасти, через бездны, разделяющие людей, то цель достигнута. Единственно достойная цель – не дать, чтобы «распалась связь времён». И этой цели самоотверженно, с полной отдачей, служат все, кто причастен к созданию и развитию фестиваля «Мост дружбы», – вся команда Театра им. Константинова во главе с Сергеем Московцевым», – подчеркнула Мазур.

Стоит отметить, что помимо конкурсной программы зрителей фестиваля ждут классические театральные капустники – эта традиция жива в Йошкар-Оле. Традицией также стали ночные показы спектаклей – публика ждут волшебные театральные приключения.

Йошкар-Ола, служба информации РИА «Новый День»

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