«Сотворившая чудо» откроет «Мост дружбы» в Йошкар-Оле

XV Международный фестиваль русских театров «Мост дружбы», который с 20 по 30 ноября 2018-го года пройдет в Йошкар-Оле, откроет спектакль «Сотворившая чудо» Бугульминского государственного русского драматического театра им. А.В.Баталова. Его авторы во главе с режиссёром-постановщиком Рустамом Файздрахмановым обещают удивить гостей театрального форума.

Театр, где начинал свой путь в профессию легендарный актер Алексей Баталов, представит сложную постановку. Сюжет пьесы непрост – о том, какой может быть любовь, и что могут сделать взрослые для «особенного» ребенка. Папа её по-своему питает к ней нежные чувства, старается разнообразить жизнь малышки леденцами и вседозволенностью, но жизнь с ребёнком-инвалидом кажется ему невыносимой. Это мамы любят своих детей без условий, просто за то, что они есть. С психологией отцов немного сложнее. Мужчинам важно, чтобы их чадо показывало успехи: научилось говорить, ходить, писать стихи, петь… Элен ни чему не училась. Вернее, её ничему не учили.

Эту проблему наглядно продемонстрирует искусно подобранный актёрский ансамбль. Лейсан Хабибуллина перевоплотилась в ребёнка, похожего на зверёныша. Надежде Вышенской на протяжении всего действия буквально физически приходилось его усмирять. Каждый спектакль для неё, как бой: психологический и телесный. Впервые большую роль исполнила новичок театра имени А. Баталова Марина Чернуха.

Как отмечают театралы, после спектакля «Сотворившая чудо» из зрительного зала многие мамы выходят в глубокой задумчивости и начинают по-другому смотреть на своих детей и на свою любовь к ним. Они осознают, что нередко слепая материнская любовь не дает детям возможности расправлять свои крылья.

Всего фестиваль соберет 16 театров из 7 регионов России и 5 зарубежных стран. В программе – 18 спектаклей в течение 11 дней. Помимо конкурсной программы, зрителей ждут классические театральные капустники. Традицией фестиваля также стали ночные показы спектаклей.

Организатор Международного фестиваля «Мост дружбы» – Академический русский театр драмы им. Г. Константинова.

Йошкар-Ола, служба информации РИА «Новый День»

Йошкар-Ола. Другие новости 19.11.18

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