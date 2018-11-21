В Йошкар-Оле открылся русский «Мост дружбы»

В Йошкар-Оле начался 15-й Международный фестиваль русских театров «Мост дружбы». Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этот раз спектаклем-открытием стала постановка по пьесе У. Гибсона «Сотворившая чудо» Бугульминского Государственного русского драматического русского театра им. А. Баталова.

Театр, где начинал свой путь в профессию легендарный актер Алексей Баталов, представил сложную постановку – о том, какой может быть любовь, и что могут сделать взрослые для «особенного» ребенка. Зал, и это подтвердили критики на обсуждении после спектакля, не просто был заинтересован, а «дышал» и переживал вместе с актерами.

«Это непросто – так увлечь зал и буквально заставить вместе впитывать и проживать столь сложный материал. Это не комедия, не легкая пьеска, это путешествие внутрь себя, путешествие к пониманию друг друга, какими бы разными мы ни были, – отметил член жюри Валерий Бегунов, театральный критик, драматург, член секретариата Гильдии драматургов России, обозреватель, член общественной редколлегии журнала «Современная драматургия».

Несмотря на напряженный график, удалось провести и обсуждение постановки, и традиционный капустник – как выяснилось, на фестивале «Мосты дружбы» есть место и серьезной драме, и юмору.

Теперь зрителей фестиваля ждет моноспектакль «Достоевский вопрос» Национального академического драматического театра им. М. Горького из Минска и спектакль «Мой бедный Марат» Чебоксарского русского драматического театра. Всего «Мост дружбы», который продлится до 30 ноября, собрал 16 театров из семи регионов России и пяти зарубежных стран. В программе – 18 спектаклей в течение 11 дней, а также капустники и ночные показы.

Йошкар-Ола, служба информации РИА «Новый День»

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