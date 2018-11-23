Луганские «Отцы и дети»: как выжить в эпицентре горя

XV Международный фестиваль русских театров «Мост Дружбы», который проходит в Йошкар-Оле с 20 по 30 ноября, подарил зрителям возможность увидеть работу Луганского академического русского драматического театра имени П. Луспекаева, который привез спектакль «Отцы и дети» в необычной интерпретации.

Сама труппа Луганского театра рассматривает спектакль «Отцы и дети» не с точки зрения конфликта, той пропасти, которая, как кажется многим, разделяет поколения, а поиска общего – того, что объединяет и делает нас ближе и сильнее в этой близости – таких разных, таких слабых и сильных одновременно. Когда вокруг война, боль и беды – иначе видится окружающий мир, иначе воспринимается противостояние поколений и конфликт в целом. Наверно, поэтому в спектакле так много любви и сострадания.

Музыка любви

Спектакль «Отцы и дети» – это драматические сцены одноименного романа Ивана Тургенева и пьесы «Отцы и сыновья» Брайана Фрила. Классический сюжет о Евгении Базарове, пришедшем в дом Кирсановых и перевернувшем жизнь всех его обитателей, здесь рассказывает не о противостоянии поколений, а, наоборот, об их сближении. Такой фокус создала молодой режиссер Татьяна Дремова, оформив свой спектакль как очень нежное, спокойное пространство: голубой тюль, легко обозначенная белая беседка с «сорванной» крышей (постоянно напоминающая нам о попытке Базарова оторваться от своих корней), манеры нежных тургеневских девушек, музыка французского композитора Рене Обри. Все это создает на сцене ту атмосферу, которая, соответствуя тургеневскому тексту, позволяет по-новому раскрывать его звучание.

Режиссер уделила очень много внимания музыкальному оформлению спектакля. Музыка звучит в спектакле почти беспрерывно, создавая ощущение некоторого прикрытия – как будто режиссер боится тишины на сцене, что явно излишне, учитывая энергетику главных героев спектакля.

И каждый – образ ярок и жив

В спектакле задействованы актеры от мала до велика – самому юному участнику Саше Жукову (Митенька), покорившему зрителей, недавно исполнилось 3 года, в то время как старшие имеют звание заслуженных артистов Украины. Члены жюри отметили работу каждого в этом спектакле, даже совсем, казалось бы, неприметные роли, вроде Дуняши в исполнении Розы Молчановой.

«Она так запомнилась. Она фактурная, она не вульгарная, она не играет распущенную девку, мы замечаем ее чувства к Базарову. Все это сделано очень трогательно», – отозвалась о работе член жюри Армине Оганесян.

Роль тетушки Одинцовой исполняла Полина Шкуратова. Имея всего пару реплик, а остальное время, молча сидя на авансцене в течение целой сцены, артистка притягивала к себе живое внимание зрителя, проживала активную внутреннюю жизнь, которая отражалась в ее мимике без каких-либо слов и действий.

«Место на сцене, в котором сидела молча госпожа Полина Шкуратова – светилось. Вы мастер. У вас несколько слов, несколько реплик. Вас было видно, вас было слышно, и от вас шла определенная эманация, определенное излучение. Это было здорово», – отметила критик и член жюри Нина Мазур.

Евгений Базаров в исполнении Александра Сазанова также был замечательно принят публикой. Высокий, в своем черном плаще, он появляется чужеродной фигурой в этом мягком пространстве, с самого начала демонстрируя свое явное отличие от всех остальных персонажей. «Есть странный манок. Обаяние не то чтобы зла, но того, что сокрушает любые правила, притягивает любого – особенно женщину», – говорит критик и драматург, член жюри Валерий Бегунов. Однако тонкая Анна Одинцова Екатерины Митиной не поддается на эту провокацию и ломает главного героя. О расстоянии вселенных Базарова и Одинцовой очень точно высказалась Нина Мазур: «Человек который любит во всем порядок, красоту, гармонию, не может влюбиться в человека, который проповедует разрушение гармонии».

Среди войны

Для Луганска этот спектакль особенный. «Сегодня республика находится в очень шаткой ситуации. «Мы не боимся сказать о том, что у нас нет героя. Но мы-то есть. Мы-то живые. И тем самым мы хотим обратить внимание и взгляд на то все самое простое и человеческое, что есть в человечестве. Мы все инвалиды войны, и мы это признаем. Поэтому нам нужны простые, доступные слова, за которыми кроются огромные пласты познания, самопознания, жертвы, жертвоприношения, и многое другое», – объясняет выбор материала директор театра Галина Михайлюк-Филиппова.

Драгана Бошкович, критик и член жюри, точно почувствовала всю заложенную в этот спектакль боль артистов и жителей Луганска. «Я все время спектакля плакала. Потому что я понимаю, что это героическое дело в вашей ситуации. Я это очень понимаю. Это спектакль, который говорит о том, как легко умереть. Для меня это очень важно, нас тоже бомбили в Сербии. И мы каждый день сидели в театре, и, когда летели самолеты и звучала сирена, тогда опускали занавес, и актеры оставались там, на сцене, а мы, публика – в зале. И все молчали так. В тишине. Были и маленькие дети. Просто мы так ждали смерти. Тогда мы смотрели большую русскую литературу, каждый день. Это был Островский, Горький, Чехов, Тургенев. Я просто помню, что такие хорошие спектакли, как ваш, сохранили нам жизнь. Это было просто лекарство для нас. Когда я смотрела ваш спектакль, я все время думала об этом», – отметила Бошкович.

Тему войны, боли и понимания как единственного выхода к жизни отметили многие критики, не обойдя вниманием и труппу театра. «Отражать то, что происходит вокруг – это мужество», – считает Валерий Бегунов.

Несмотря на молодость режиссера, тщательно продуманы все мизансцены. «Когда вы вышли на сцену в начале, вгляделись в зал – и никого не узнали – правильно! Чужие сидели в зале. Племя младое, незнакомое. В конце – узнали. Узнали их и узнали они. Мостик такой протянулся. Это хорошее начало и хороший финал», – отметила Нина Мазур.

Директор театра со свой стороны обратила внимание: «Мы хотим сказать, что мы такие же, как все. Мы дружим, мы любим. Война – это не наше, это не мы. Не ради войны мы родились, не ради войны мы живем на этой земле. Во время войны людям нужна отдушина. Мы меньше и меньше ставим зарубежное, потому что пришел, посмеялся – и что? А что ты унес? А хочется, чтобы они ту беду оставляли, им нужна перспектива, жажда жить».

Йошкар-Ола, служба информации РИА «Новый День»

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