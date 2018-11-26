«Перепалки» на «Мосту дружбы»: фестивалю русских театров добавили «перца»

Одним из ярких спектаклей «с перчиком» нешуточных и шуточных страстей стали «Кьоджинские перепалки» К. Гольдони от драматического театра Мордовии (Саранск) на XV Международном фестивале русских театров «Мост дружбы», который проходит в Йошкар-Оле с 20 по 30 ноября.

Пять пар и тысяча скандалов

В пьесе «Кьоджинские перепалки» речь идет о взаимоотношениях пяти любовных пар, которые, несмотря на все передряги, соединяются, как это всегда случается в комедиях положений. Дух маленького портового итальянского городка передан с помощью приближенных к историческим костюмов и сценографии: в глубине сцены выстроен огромный маяк, напоминающий хвост врезавшейся в землю ракеты. Все предметы интерьера «сконструированы» с помощью бочек: на них сидят, танцуют, они являются и столами, и стульями – универсальный реквизит.

Нина Мазур, театровед из Ганновера и член жюри высоко оценила постановку: «Александр Борзов – дело в том, что я смотрела на Беппо, а видела Меркуцио. Он был актером шекспировской комедии или трагедии, не гольдониевской. У вас есть своеобразное актерское нутро, которое вам позволит начать с Меркуцио, что будет дальше – я не знаю. Сергей Самарин, муж Донны Либеры: густо сыгранная роль, хотелось на него смотреть. Хотелось сопереживать тому, что его, беднягу, никто не понимает. И какая в этом доля прелестного кокетства. Мне кажется, это интересное решение (актер играл косноязычного человека, который весь спектакль пытался вразумить окружающих, а в финале даже произнес целый монолог, каким-то образом понятный и гомерически смешной). Легкий на расправу падрон Тони Сергея Лопатникова, который вечно готов при помощи кулаков доказать свою правоту, тоже очень интересный и очень итальянский типаж. Умница старшая сестра, донна Либера Натальи Дьячковой. Серьезное существо, которое умеет быть озорным. Бесенок Орсетта, красивая актриса. Существо, которое способно на многое. И наивная и неуклюжая Кекка. И Лучетта – опасная Лучетта. Я поверила этим людям, а разве не для этого актер выходит на сцену. Это маски, но маски тоже человеческие, не мертвые».

Импровизация и спасительный маяк

Актеры так рассказывают о работе над постановкой: режиссер-постановщик спектакля «Кьоджинские перепалки» Игорь Лебедев, выпускник ЛГИТМИКА, активно работал с этюдным методом, отсюда в пьесе много нашего, привнесенного.

Член жюри, театровед и театральный менеджер Армине Оганесян (Москва) поддержала труппу в творческих поисках: «В принципе эта пьеса Гольдони предполагает импровизацию, в этом большой плюс. Вообще в комедии дель арте никогда не прописывали текст, и так же, как и вас, просили не репетировать некоторые сцены, так что получается, что в этом смысле в своей работе режиссер идет за автором пьесы».

В финале спектакля фокус внимания зрителя сдвинется от мелких проблем жителей Кьоджо к проблемам реальным: во время очередной бурной ссоры компания замечает, что некий корабль норовит сойти с курса и врезаться в скалу. И дружно вся группа выдвинет огромный маяк на авансцену, своей реакцией предотвратив настоящую катастрофу. Однако радостное затишье продлится недолго: в следующее же мгновение найдется новый повод для очередной ссоры темпераментных итальянцев.

Но тут как в жизни: милые бранятся – только тешатся. Так же натешились и зрители фестиваля – в комедии положений всегда есть место юмору, смеху, иногда – осознанию, что в этом смешном есть серьезного.

Всего на фестивале «Мост дружбы» пять стран и семь регионов России представляют 18 спектаклей – от классики до современных экспериментов. Организатор форума – Академический русский драматический театр им. Г. Константинова, Йошкар-Ола).

Йошкар-Ола, служба информации РИА «Новый День»

Йошкар-Ола. Другие новости 26.11.18

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