«Мост дружбы» и «Мьсе Ибрагим»: жизнь, подаренная заново

Одним из подарков юбилейного XV Международного фестиваля русских театров «Мост дружбы», который начался 20 ноября в Йошкар-Оле и собрал из пяти стран и семи регионов России, стал спектакль молодежного театра «На Булаке» – «Мсье Ибрагим», который вызвал резонанс в Татарстане.

Молодежному театру «На Булаке» (Казань) 9 лет, и его постановки отличаются особой стилистикой. Минималистичный подход к декорациям, что очень понравилось публике в спектакле «Мсье Ибрагим» по одноименной повести Эрика-Эманнуэля Шмитта, стал фирменным для театра – сцена в родном пространстве всего 5,5 метров. Но – чем меньше возможностей, тем больше вызовов к актерскому мастерству молодого коллектива.

Фестивальный показ лишь подтвердил, что и игра актеров, и подбор музыки, и сценография – вместе составляют прекрасный «коктейль» – легкий, бодрящий и оставляющий послевкусие, заставляющее думать о серьезном.

Выбор спектакля «Мсье Ибрагим» был серьезен еще и потому, что в Татарстане реакция некоторой части сугубо мусульманского зрителя была довольно сложной. Однако и текст исходной пьесы, и мастерство актеров примиряют даже самых ортодоксальных зрителей с тем, что пьеса несет в себе главный смысл – всем нужна любовь и в этом высшая мудрость бытия. Дарить себя и получать в ответ мир во всем его великолепии и красоте, говоря словами старого Ибрагима.

На стыке условностей

Спектакль создан на стыке условного и психологического театра, что удалось воплотить на сцене режиссеру Искандеру Нуризянову и актерам, исполнившим главные роли – Айнур Низамутдинов предстал в образе Моисея, Айгуль Мухтарова – мать Момо и Эрик Галлямов – мсье Ибрагим и множество других ролей.

Главный герой, 11-летний мальчик Момо, рассказывает историю своего знакомства с мсье Ибрагимом от первого лица. Актер, проживая все то, о чем рассказывает, никогда не входит в роль полностью, всегда имеет в виду зрителя и не пытается обмануть его пресловутой четвертой стеной.

Минималистичное оформление спектакля обусловлено камерной сценой, к которой привыкли актеры в родном театре. На сцене постоянно работают две белые деревянные ширмы, легко трансформирующиеся в ходе действия во все подряд, вплоть до автомобиля, на котором Момо и Ибрагим поедут в свое последнее совместное путешествие.

Используя минимум реквизита, актеры обыгрывают все происходящее с ними поистине театрально-условно в лучшем смысле этого слова, без наигрыша и надуманных приемов. Каждое действие в спектакле оправдано, осмысленно. История проста и понятна каждому зрителю в выстроенном на сцене театра Константинова небольшом амфитеатре.

Красота в глаза смотрящего

Валерий Бегунов (Москва), театровед и член жюри, тонко подметил, что Момо смотрит на жизнь глазами Ибрагима, ставшего ему лучшим другом, наставником и отцом. На пути своего взросления он отказывается от еврейского имени – Моисей, а также от придуманного им самим мусульманского Мохаммед, балансируя между своей прошлой жизнью и тем, что привнес в нее мсье Ибрагим.

Момо – так впервые его назвал мсье Ибрагим, и мальчик навсегда остался в этом нежном, мягком имени, как будто оно своей мягкостью может защитить его от жестокости жизни. Актер Эрик Галлямов мастерски перевоплощается во всех второстепенных персонажей, от отца Момо – сурового адвоката, до проститутки с Райской улицы, где Момо, несмотря на совсем еще юный возраст, постоянно проводил время. Потрясающие мимика и пластика актера помогают ему перемещаться между героями прямо на наших глазах, заменив какую-нибудь деталь своего костюма, сменив психофизику и темп на соответствующие персонажу. Он передает все чувства каждого из своих героев, внутренне мотивируя их поступки даже в минутных зарисовках. В главной же своей роли Галлямову удается, несмотря на игривость и детскую веселость своего далеко не молодого персонажа, передать мудрость одинокого, прожившего длинную жизнь человека, спокойно и радостно эту жизнь принимающего, и обретшего счастье в знакомстве с мальчиком, который заменил ему собственного ребенка.

Стать. Собой. Жить.

Мальчик же в исполнении Айнура Низамутдинова производит ровно то впечатление, которое заложено в образ Момо Шмиттом: этот одиннадцатилетний человек – не ребенок. Он еще мал, он бывает наивен, но он понимает про жизнь намного больше, чем его сверстники. Он живет с отцом, но зарабатывает на свою жизнь сам, он ходит в школу – но после нее он спит с проститутками с Райской улицы. Он рассуждает обо всем так, как будто детства в его жизни не было. Это странное существо, как будто изначально осиротевшее при живых, пусть и не близких ему родителях, и потому существо сильное и самостоятельное. Айнур Низамутдинов, в силу своей тонкости и подвижности умел передать череду настроений и состояний Момо – мальчика, мужчины, подростка, ищущего себя и нашедшего себя в любви и заботе мсье Ибрагима. Понявшего, что жизнь дана нам в наслаждение, какой бы они ни была. Осознавшего мудрость этой жизни, простившего многих и прощающего. Любящего. Любившего. Сумевшего стать собой.

Удивительно разнообразный мсье Ибрагим перевоплощается во всех персонажей повести, кроме матери Момо. Потому что любой, даже самый лучший человек может заменить собой весь мир, но не мать. Умная, терпеливая и чуткая мать Момо в исполнении Айгуль Мухтаровой дает надежду на то, что жизнь мальчика сложится хорошо. Что после исчезновения единственного друга, мсье Ибрагима, он все-таки не останется один. И он становится мужчиной, мужем, отцом…

Детство может быть разным. Но став взрослыми, мы читаем на страницах прошлого то, что хотим видеть. Момо научился видеть жизнь разной. Театр «На Булаке» смог убедить в этом зрителя, который сквозь смех и слезы почувствовал биение сердец героев спектакля.

Йошкар-Ола, служба информации РИА «Новый День»

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