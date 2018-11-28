«Мост дружбы» побывал чеховском «овраге»

На XV Международном фестивале русских театров «Мост дружбы», который проходит в эти дни Йошкар-Оле, Марийский ТЮЗ представил работу молодого режиссера Эрвины Гордеевой. Инсценировка спектакля «В овраге» по одноименной повести Чехова получила ряд позитивных откликов членов жюри.

Спектакль рассказывает историю села Уклеево, жители которого не имеют никаких жизненных ориентиров, и самый страшный грех для них – будь то воровство, убийство или что-нибудь еще более бесчеловечное– не грех, а вполне бытовая ситуация, которой даже никто не удивляется. Жизнь словно катится в границах колеи, установленной судьбой, и никто даже не думает это изменить.

Почему Чехов? Потому что о судьбе

Сама режиссер, комментируя выбор материала для поставноки, отметила, что это познакомилась с этим произведение еще в школе по совету отца. «Образ Липы не оставлял меня вообще никогда, и, поступив на курс Олега Геннадиевича, я подумала: почему бы не поставить эту повесть», – отметила Гордеева.

Этот спектакль про отсутствие веры, отсутствие бога в душе, приводящее к распаду личности. «Параллельно с развитием происходит какая-то духовная деградация, и мне кажется важно об этом сегодня говорить», – говорит директор театра.

«Образ Анисима мне интересен историей падения, морального прежде всего – он прекрасно понимает, что катится вниз, но позволяет себе это и даже женитьба не останавливает его», – делится прожитым актер Алексей Кудрявцев.

В спектакле много музыки, но это не делает его легким – это делает Чехова современным и живым. Йошкар-олинская труппа также отмечает, что и для них, как «местных» фестиваль «Мост дружбы» ценен главной своей чертой – это действительно мост между разными театрами и культурами, мост, по которому русская классика и русский театр «путешествует» между культурами, театрами и странами.

– Мы получаем свежий отклик, свежий взгляд на уже понятные и привычные спектакли, многому учимся, интересно приходить и слушать разборы спектаклей не только своих, но и других театров – это большая школа и ценный подарок от фестиваля.

Герои «Оврага» рядом с нами и сейчас

Все актеры в этом спектакле хороши, но женские работы были оценены жюри как более точные, нежели мужские.

– Аксинья в исполнении Татьяны Окуневой – действительно очень знакомый типаж. Они и сейчас встречаются – такие аксиньи. Очень страшные, красивые, – причем это подчеркивается и у Чехова. Она красивая, но она очень страшный человек. Мне кажется, актриса хорошо справилась со своей ролью, потому что, как только она появлялась на сцене, в зале что-то менялось. Появлялся какой-то холод. И совершенно непонятно, почему одна женщина – пусть даже такая властная, своенравная – может взять ситуацию в свои руки. Это говорит о серьезных вещах, которые изжиты в плане быта, но понятны сегодня на другом уровне, – поделилась своим мнением театральный менеджер и критик Армине Оганесян (Москва).

– Чехов выбирал имена, и, наверное, такое имя – Липа – он придумал не зря. Потому что именно в этом овраге, в этом страшном месте никак не могла появиться такая девушка. Но она появилась, и имя у нее такое. И сама актриса – нелепая, очень светлая. Когда она появляется на сцене, там появляется что-то доброе, – считает Валерий Бегунов (Москва), критик, драматург.

Критики отметили как удачную сцену с белым полотном (брачная ночь Анисима и Липы) – актерам удалось передать какое-то притяжение, которое было между молодоженами. Но некоторым показалось, что местами спектакль начинает тормозить. Когда атмосфера создается, она должна развиваться, – подчеркнули критики. Вы жили в этом мире, в нем столько всего произошло – но фактически ничего не изменилось.

Идти вперед

В целом работа театра была отмечена как высокопрофессиональная, задевающая и, более того, – важная, поскольку работать для современных подростков, неся им слово классиков – практически идти на плаху. Не каждому под силу.

Репертуарная политика театра достаточна обширна, театр много занимается современной марийской драматургией. Но больше всего внимания уделяется школьной классике. «Нам это очень важно – находить контакт с молодежью и преподносить классику, пытаясь не искажать идею, суть произведения» – говорит директор театра.

Йошкар-Ола, служба информации РИА «Новый День»

Йошкар-Ола. Другие новости 28.11.18

В Екатеринбурге откроется немецкая рождественская ярмарка. / В Екатеринбурге наконец найден подрядчик для строительства «Эрмитаж-Урала». / Прокуратура: филармония имела право заказать техобследование соседнего дома. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»