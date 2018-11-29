На грани фарса и серьезности: ереванский театр удивил «Мост дружбы»

Ереванский РДТ им. Станиславского в рамках XV Международного фестиваля русских театров «Мост дружбы», который в эти дни проходит в Йошкар-Оле, представил комедию-фарс Дарио Фо «Свободная пара». Режиссер постановки Нора Григорян продемонстрировала, на что способна женщина, которую мужчина оставляет без внимания.

Сюжет пьесы рассказывает об отношениях молодой пары, где мужчина (Сергей Григорян), стремясь быть прогрессивным, навязывает своей жене (Ани Акопян) свободные отношения, к которым она не готова. Нора Григорян старалась, по ее словам, постаралась показать, что «женщине необходимо внимание, а если его нет – то ей придется искать любви у другого мужчины». Сами актеры считают, что они играют «про любовь, и точка!» Впрочем, разноголосица мнений о спектакле и его задачах сохранилась и во мнениях жюри.

Интересное наблюдение: актеры в спектакле «Свободная пара» активно общаются с публикой. Но если в камерной постановке зрителям далеко не сразу удается уловить этот контекст, находясь буквально «в одной постели с героями», то на большой сцене «четвертая стена» исчезает практически сразу.

В одной постели с…

Дарио Фо закладывает в пьесу постоянную работу со зрителем, высмеивание театральности в театре и постоянный контакт с залом. Сценография очень проста: на сцене постоянно находятся только стол, дверь и кресло. Каждый из этих предметов по-разному обыгрывается. Задник огромной сцены театра им. Константинова приближен к залу почти до авансцены – так и представленная история какими-либо своими гранями любовных интриг, очевидно, в той или иной степени близка каждому зрителю.

Однако для формата фестиваля спектакль не подошел лишь потому, что режиссер задала рамки хорошего, крепкого, коммерческого спектакля.

Что это было?

«Было заявлено, что это пьеса-фарс. Мне показалось, что фарс куда-то уходит, и актеры все больше начинают на полном серьезе переживать эти абсурдные ситуации. Мне показалось, что иронии нужно было больше, может, даже больше абсурда», – считает Наталья Кульбаева (Йошкар-Ола), член жюри, театральный критик.

«Спектакль очень интерактивный. Я не сомневаюсь, что актеры этого театра хорошо образованы, и, безусловно, хорошо образованная режиссер прекрасно знают, что это сделано для публики. У них ни на минуту не было такой мысли, что они сооружают спектакль, над которым всерьез будут размышлять профессионалы, что ж там скрыто эдакое. Зал смеялся, публика была счастлива – для этого спектакль и делался» – дала свою оценку Нина Мазур (Ганновер), член жюри и театральный критик.

«Вы сыграли классический водевиль. Быстрый, хорошо сыгранный. И если бы я опоздала на пять минут, я бы подумала, что это Рэй Куни. Это его механизм. Почему это, как мне кажется, не Дарио Фо. Это не тот жанр, но я думаю, что вы делали легкий спектакль для репертуара вашего театра» – отметила Драгана Бошкович (Белград), театровед и член жюри фестиваля.

«Мы знаем, чем все кончится. Понятно, что жена страдает, но уже ясно, что она будет биться, она разворачивает ситуацию в свою сторону... Значит, мне интересно смотреть не сюжетный ряд, а интересно смотреть, как это сделано. И вот тут уже есть некоторая проблема. Мне не хватило гэгов, совершенно неожиданного, внутриигрового трюка. Логика комедийная – работает. А логика абсурда, парадокса, взрывного иррационального хохота – нет. Я смотрел это как забавное зрелище. И мне казалось, что я знаю, почему. Вы сделали открытый театр, театр в театре. И подразумевается, что эта внешняя рамка усиливает ту, внутреннюю игру. Но мне это мешало, мне это казалось придумкой, которая утяжелила тот вероятно легкий, искрометный, фарсовый спектакль, который вы хотели сделать» – поделился наблюдениями Григорий Кофман (Берлин), член жюри.

Спектакли Международного фестиваля русских театров «Мост дружбы» весьма разнообразны – от серьезных и «тяжелых» работ до таких легких, искрящих постановок, что привезли в Йошкар-Олу актеры из Еревана.

Йошкар-Ола, служба информации РИА «Новый День»

Йошкар-Ола. Другие новости 29.11.18

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