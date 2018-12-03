Высокий уровень и широкий диапазон: «Мост дружбы» распределил награды

В Йошкар-Оле завершился XV Международный фестиваль русских театров «Мост дружбы», на котором выступили труппы из семи регионов России и пяти зарубежных стран. По оценкам театральных критиков и членов жюри, уровень работ был очень высоким, а диапазон стилей – удивительно широким.

В результате дипломами фестиваля отмечены:

«Лучший спектакль» – «Гроза» (Творческое объединение «ВСЁ!», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл);

«За лучший спектакль малой театральной формы» – режиссёр Искандер Нуризянов, спектакль «Мсье Ибрагим» (Молодежный театр «На Булаке», Казань, Республика Татарстан);

«Лучший моноспектакль» – режиссёр Инна Соколова-Гордон, спектакль «Рудольф Нуреев. 48 часов», (театр «Русская сцена», Берлин, Германия);

«Лучшая режиссура» – Татьяна Дрёмова, спектакль «Отцы и дети» (Луганский академический русский драматический театр имени П. Луспекаева, Луганск, Луганская Народная Республика);

«За сценографию к спектаклю» – Елена Сорочайкина, спектакль «Старший сын» (Театр «Мастеровые», Набережные Челны, Республика Татарстан);

«Лучшая мужская роль» – Александр Сазанов за роль Базарова в спектакле «Отцы и дети» (Луганский академический русский драматический театр имени П. Луспекаева, Луганск, Луганская Народная Республика);

«Лучшая женская роль» – Надежда Вышенская за роль Анни Сюлливэн в спектакле «Сотворившая чудо» (Бугульминский государственный русский драматический театр имени А.В. Баталова, Бугульма, Республика Татарстан);

«Лучшая мужская роль второго плана» – Василий Гречанников за роль Отца Координатора, Гришана, Обера Кандалова в спектакле «Плаха» (Акмолинский областной русский драматический театр, Кокшетау, Республика Казахстан);

«Лучшая женская роль второго плана» – Юлия Охотникова в спектакле «Аферисты» (АРТД им. Г. Константинова, Йошкар-Ола, Республика Марий Эл);

«Надежда» – режиссёр Эрвина Гордеева, спектакль «В овраге», (Марийский театр юного зрителя, Йошкар-Ола, Республика Марий Эл);

«Путь к успеху» – режиссёр Нора Григорян, спектакль «Свободная пара», (Ереванский русский драматический театр им. К.С. Станиславского, Ереван, Республика Армения);

«Диплом мэра города Йошкар-Олы» – Саша Жуков за исполнение роли Митеньки в спектакле «Отцы и дети», (Луганский академический русский драматический театр имени П.Луспекаева, Луганск, Луганская Народная Республика).

Специальные дипломы были распределены следующим образом:

«За честь и достоинство» – Валерий Шушкевич, спектакль «Достоевский вопрос» (Национальный академический драматический театр имени М.Горького, Минск, Республика Беларусь);

«За новаторское визуальное решение спектакля» – Иван Мальгин, спектакль «Мой бедный Марат» (Государственный ордена «Знак Почета» русский драматический театр, Чебоксары, Республика Чувашия);

«За актёрское трио» – Елена Паршкова за роль Валентины, Иван Немцев за роль Валентина, Ксения Немиро за роль Екатерины в спектакле «Валентинов день» (АРТД им. Г. Константинова, Йошкар-Ола, Республика Марий Эл);

«За гармоничное и современное прочтение классики» – спектакль «Аферисты» (АРТД им. Г. Константинова, Йошкар-Ола, Республика Марий Эл);

«Лучший актёрский ансамбль» – режиссёр Игорь Лебедев, спектакль «Кьоджинские перепалки», (Государственный русский драматический театр Республики Мордовия, Саранск).

«Лучший актёрский дуэт» – Лия Теленкова за роль Варвары Ивановны и Александр Конюхов за роль Абрама Алексеевича, спектакль «Касатка» (Русский государственный драматический театр Республики Адыгея им. А.С. Пушкина, Майкоп);

«За световое решение спектакля» – Александр Рязанцев, спектакль «Старший сын», (Театр «Мастеровые», Набережные Челны, Республика Татарстан);

«За спектакль для юной аудитории» – спектакль «Зимы не будет», (Горномарийский драматический театр, Козьмодемьянск, Республика Марий Эл);

«За обращение к теме духовных поисков современной личности» – спектакль «Плаха», (Акмолинский областной русский драматический театр, Кокшетау, Республика Казахстан).

Йошкар-Ола, служба информации РИА «Новый День»

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