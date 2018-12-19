«Работницы» спрятали Пушкина: портрет поэта считался утраченным почти 80 лет

Искусствоведы Русского музея нашли портрет Александра Пушкина, который считался утерянным в течение почти 80 лет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил заведующий отделом технологических исследований Сергей Сирро.

«Нас очень привлекал картина под названием «Работницы». Петров-Водкин славится тем, что использует для своей живописи же использованный холст, и мы предположили, что здесь, скорее всего, тоже что-то находится, увидев нижней части совсем не похожие на ноги работниц ноги какого-то человека и лежащую на коленях руку. Мы предположили, что там находится чей-то портрет», – сказал Сирро.

По его словам, используя аппаратуру, чтобы увидеть нижележащее изображение под красочным слоем, удалось идентифицировать лицо человека – Пушкина, который находится по «Работницами».

«Работницы» спрятали Пушкина

При этом Сирро пояснил, что необходимо было установить авторство картины, так как художники часто использовали старые холсты для экономии. Однако поскольку было известно о том, что Петров-Водкин писал портрет поэта, а также сохранились эскизы, специалисты смогли сделать вывод, что это именно тот самый портрет, который считался уничтоженным.

«Считалось, что автору не понравился эскиз, и он его уничтожил. Мы нашли ту саму работу, которая практически 80 лет считалась утраченной», – заключил он.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин родился в 1878 в Саратовской губернии в семье сапожника. Он считается одним из выразителей символистических тенденций в русской живописи. Петров-Водкин испытывал интерес к живописи раннего Возрождения и русской иконописи, что оказало влияние на разработку им сферической перспективы. Художник также создавал тематические картины, портреты, натюрморты. Он умер в 1939 года в Ленинграде.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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