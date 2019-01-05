Умер друг Высоцкого и звезда фильма «Место встречи изменить нельзя»

Актер театр и кино Иван Бортник скончался на 80-м году жизни. О кончине артиста сообщил его друг и коллега Владимир Маленко в своем Facebook.

«Ушел мой друг Иван Бортник... к Володе Высоцкому ушел», – написал Маленко в соцсети. Он назвал Бортника «последним великим русским артистом». Маленко также отметил в комментарии РЕН ТВ, что собирается прилететь в Россию из Испании, чтобы проститься с актером.

Супруга народного артиста России Татьяна Борзых сообщила ТАСС, что супруг скончался около 23:00 4 января. По словам вдовы, врачи назвали вероятной причиной смерти тромб.

Иван Бортник с 1967 года служил в Театре на Таганке в Москве, где сыграл 16 ролей. Также он снялся в нескольких десятках фильмах. Зрителям Бортник запомнился по ярким ролям в лентах «Место встречи изменить нельзя», «Зеркало для героя», «Родня», «Бумбараш», «Иван да Марья», «Стрелы Робин Гуда», «Мама, не горюй», «Мусульманин» и других.

Артист был дружен с Владимиром Высоцким. Актер, поэт и музыкант посвятил Бортнику песню «Письмо к другу, или зарисовка о Париже» («Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу…»).

Добавлено в 12:00. Прощание с Иваном Бортником пройдет 8 января в Театре на Таганке, сообщили в пресс-службе театра.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.01.19

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