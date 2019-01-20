На Урале олень едва не затоптал ребенка

В Озерске сбежавший олень распугал прохожих и едва не покалечил ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 19 января.

«Сегодня у «лошадников» сбежал олень в упряжке и гонял вокруг пруда, разламывая остатки саней и пугая прохожих, – рассказали в соцсетях очевидцы. – Он от людей шарахался, видел, как он круг дал вокруг пруда, у перекрестка перепрыгнул боковое ограждении, и остатки саней отвалились».

Нашлись и пострадавшие: «Мой ребёнок только с горки скатился и встал на ноги, и тут из-за детской площадки вырулил этот олень и сбил её, – сообщил один из озерчан. – Серьёзного вроде ничего. Он сам, видимо, перепрыгнул, а санями по ней проехал. Если бы наступил, то всё могло бы быть плачевнее». Девочка ушибла руку и ударилась головой о лед.

Обсуждая происшествие, горожане разделились на два лагеря: одни возмущались поведением хозяев олени, другие защищали животное. Были даже те, кто обвинил в происшествии детей: дескать, не надо было бегать и кричать на детской площадке – тогда бы олень и не испугался.

Озерск, Павел Зварзин

Озерск. Другие новости 20.01.19

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