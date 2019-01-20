В Узбекистане нашли пропавшие ценности дома Романовых и уникальные документы

В Узбекистане обнаружили пропавшие ценности дома Романовых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учёные Национального университета Узбекистана проводили раскопки в подвале здания в центре Ташкента, построенного в 1870 году. Под подвалом обнаружилось еще одной помещение, а в нем – произведения искусства, золотые и серебряные монеты и посуда, всевозможные предметы старины, картины, иконы и изделия из драгоценных металлов.

Среди найденных вещей экспонаты из дворца великого князя Николая Константиновича Романова (двоюродный брат Александра III, умер в Ташкенте в январе 1918 года), предметы, когда-то принадлежавшие дворянам и учёным, приехавшим в Ташкент в 20-х годах прошлого века из Европы и Санкт-Петербурга, жертвам сталинских репрессий, а также пропавшие предметы из дома генерала Джурабека, сообщает kun.uz.

Общая стоимость клада предварительно оценена более чем в 1 млн долларов, но полный реестр находок еще не составлен. Все предметы доставлены музей, часть из них будет отправлена на реставрацию.

По мнению ученых, клад представляет высокую историческую ценность – среди прочего обнаружены десятки рукописей книг известных узбекских мыслителей XII – XVII веков, ранее считавшихся утерянными, а также десятки документов времен узбекского ханства. Поэтому коллекцию взяли под государственную охрану.

Ташкент, Игорь Юров

Ташкент. Другие новости 20.01.19

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