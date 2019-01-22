Объявлены претенденты на «Оскар». СПИСОК

Сегодня американская академия кинематографических искусств и наук назвала полный список номинантов на престижную премию «Оскар», церемония награждения которой намечена на 24 февраля.

Претендентами на звание «Лучший фильм» стали картины «Черная пантера», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Фаворитка», «Рома», «Зеленая книга», «Звезда родилась» и «Власть».

В номинации «Лучший режиссер» представлены следующие кандидаты: Спайк Ли, («Черный клановец»), Павел Павликовский («Холодная война»), Йоргос Лантимос («Фаворитка»), Альфонсо Куарон («Рома»), Адам Маккей («Власть»).

На звание «Лучшая актриса» претендуют Ялица Апарисио («Рим»), Гленн Клоуз («Жена»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?») и Леди Гага («Звезда родилась»).

В номинации «Лучший актер» претендентами стали Кристиан Бэйл («Власть»), Бредли Купер («Звезда родилась»), Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга») и Рами Малек («Богемская рапсодия»).

Киноакадемики сочли, что в номинации «Лучший короткометражный мультфильм» поборются «Поведение животных», «Поздний полдень», «Один маленький шаг», «Бао» и Weekends, а за «Лучший полнометражный мультфильм» – «Суперсемейка 2», «Остров собак», «Мирай из будущего», «Ральф против интернета» и «Человек-паук: Через вселенные».

В числе номинантов «Лучший фильм на иностранном языке» – «Рома» мексиканца Альфонсо Куарона, ливанская картина «Капернаум», лента польского режиссера Павла Павликовского «Холодная война», японская картина «Магазинные воришки» и немецкий фильм «Работа без авторства».

Лос-Анджелес, служба информации РИА «Новый День»

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