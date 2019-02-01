Ушла из жизни заслуженная артистка России Валентина Березуцкая

В возрасте 86 лет умерла Валентина Березуцкая, сыгравшая более 200 ролей в кино и сериалах. У артистки были проблемы с сердцем.

Накануне утром Березуцкая почувствовала недомогание. Женщину в экстренном порядке увезли в реанимацию. Однако врачи не смогли помочь пациентке. Артистка скончалась в больнице, передает РЕН ТВ. Родственники Березуцкой сообщили, что у нее были проблемы с сердцем.

Валентина Березуцкая сыграла во многих фильмах советской эпохи, среди них культовые «Летят журавли», «Покровские ворота», ««Операция «Ы» и другие приключения Шурика». С 1990-х годов актриса стала одной из постоянных участниц российских телесериалов.

В 1992 года Березуцкой присвоили звание заслуженной артистки России. В 2004 года она получила премию «Ника» за главную роль в ленте «Старухи». Коллеги назвали Валентину Федоровну «королевой эпизода». Сама она не раз говорила, что ее амплуа – «тетки из народа».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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