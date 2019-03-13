Ущерб от действий пиратов в российской киноиндустрии оценили в 70 млрд рублей

Министр культуры Владимир Мединский уценил ущерб киноотрасли от нелегального контента. По его словам, ежегодно от действий пиратов отечественные кинодеятели теряют от 40 млрд до 70 млрд рублей. Бороться с незаконным распространением фильмов Минкультуры предлагает с помощью нового закона.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», направленные на борьбу с пиратским контентом в интернете, были внесены в правительство в феврале. Об этом сообщил Владимир Мединский. Инициатива представляет собой доработанную версию документа, представленного в прошлом году.

В частности, Минкультуры предлагает в досудебном порядке ограничивать доступ к сайтам, разместившим пиратские копии фильмов, а также ​обязать владельцев сайтов размещать на принадлежащих им ресурсах информацию о названии компании-владельца и контактные данные для связи.

Из нововведений предлагается законодательно закрепить за правообладателями возможность обращаться с требованием об удалении нелегального контента ​во внесудебном порядке ​напрямую к провайдеру хостинга, передает РБК. Таким образом, правообладатели могут оперативно обеспечить защиту своих прав, если владельцы сайтов игнорируют их требования об удалении контента.

Новую версию законопроекта поддержали в Минкомсвязи, Роскомнадзоре и Минэкономразвития.

Напомним, в настоящее время антипиратское законодательство России разрешает блокировать ресурсы с нелегальным контентом только по решению суда.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.19

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