Юмористку из Comedy Woman признали угрозой национальной безопасности Украины

Министерство культуры Украины внесло участницу российского комедийного шоу Comedy Woman и телеведущую Екатерину Варнаву в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Обновленный перечень был опубликован на сайте украинского Минкульта. В списке состоят 148 деятелей культуры.

Ранее Варнаве запретили въезд на территорию «незалежной» на пять лет.

«Черный список» деятелей культуры Украина впервые представила в 2015 году. Ранее в него попали певица Валерия, Иосиф Кобзон, Юлия Чичерина, Александр Розенбаум и другие. Перечень регулярно пополняется новыми именами.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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