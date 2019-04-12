Фото россиянки стало одним из лучших в 2018 году

Объявлены лауреаты 62-й ежегодной международной премии фотожурналистики World Press Photo. В одной из номинаций одержала победу россиянка Диана Маркосян.

Лучшим снимком года признана работа американца Джона Мура. В кадре плачущая девочка-мигрантка стоит возле матери, которую обыскивают полицейские на границе с Мексикой.

Маркосян победила в категории «Проблемы современности». На снимке «Кубанита» изображена 15-летняя жительница Гаваны, которая едет на розовом кабриолете. Стоит отметить, что пятнадцатилетие на Кубе – особый праздник, символизирующий превращение девочки в женщину.

В категории «Фоторепортаж года» одержал победу Питер Тен Хупен. В серию включены снимки каравана мигрантов, которые идут из Гондураса к границе Мексики и США.

Гавана, Служба информации РИА «Новый День»

Гавана. Другие новости 12.04.19

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