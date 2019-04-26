Ушла из жизни народная артистка СССР Элина Быстрицкая

В Москве в пятницу, 26 апреля, скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом сообщается на сайте Малого театра, где Быстрицкая работала с 1958 года. Легендарной актрисе театра и кино был 91 год. В последние годы Элина Быстрицкая боролась с тяжелой болезнью.

«Русское искусство понесло невосполнимую потерю. Мы приносим свои глубочайшие соболезнования родным и близким актрисы», – говорится в сообщении театра.

По предварительной информации, прощание с Быстрицкой пройдет 29 апреля в Малом театре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. В 1948 года она поступила на актерский факультет в Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого (ныне Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого) и окончила его в 1953 году.

До 1958 года Быстрицкая служила в Вильнюсском русском драматическом театре и Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, после чего попала в группу Малого театра. Быстрицкая играла в таких постановках, как «Веер леди Уиндермиер», «Волки и овцы», «Бешеные деньги», «Горе от ума», «Маскарад», «Без вины виноватые» и др. Всего на ее счету роли в 30 спектаклях Малого театра.

Актриса также снималась в кино. Большую известность ей принесла роль Аксиньи в ленте Сергея Герасимова «Тихий дон» (1958). После «Тихого Дона» Быстрицкая сыграла в другом знаменитом фильме «Добровольцы».

С конца 60-х годов Быстрицкая отказывалась сниматься в кино, считая предлагаемые роли несерьезными. Вернулась на экраны в начале 90-х, сыграв в эпизодических ролях в фильмах «Семь дней после убийства», «Бравые парни», «Прощальные гастроли», «Бабий Яр» и других.

В 1978 году актриса получила звание народной артистки СССР. Элина Быстрицкая награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» трех степеней. Актриса также является обладателем множества других государственных наград.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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