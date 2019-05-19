Лазарев снова занял третье место на «Евровидении» и обвинил жюри в предвзятости

Россиянин Сергей Лазарев занял третье место на музыкальном конкурсе «Евровидение», финал которого прошел в Тель-Авиве минувшей ночью. С учетом итогов голосования профессионального жюри и зрителей он набрал 369 баллов. Лазарев выступил с песней Scream. В 2016 году на «Евровидении» в Стокгольме Лазарев также замкнул тройку лидеров.

Выступление Лазарева в финале «Евровидения»

Победу в конкурсе одержал участник от Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade. В его активе 492 балла. Именно ему букмекеры предрекали победу.

Победный номер Лоуренса

На втором месте – представитель Италии Алессандро Махмуд, набравший 465 баллов. Он представил песню Soldi.

Следующее «Евровидение» пройдет в мае 2020 года в стране-победительнице.

Завершившийся конкурс не обошелся без скандала. От голосования отстранили профессиональное жюри Белоруссии за то, что оно раскрыло свои оценки, выставленные участникам полуфинала конкурса. Согласно правилам конкурса, делать это нельзя.

Комментируя итоги конкурса, Лазарев заявил, что остался очень доволен своим выступление в финале. По его словам, он не подвел Россию, выступил достойно.

В то же время певец отметил, что видит по отношении к России «некую предвзятость», которая негативно влияет на итоги «Евровидения». По его словам, это может касаться политики России или страны в целом. «Жюри – может быть, им просто не понравилось, так тоже возможно», – цитирует артиста РИА «Новости». Певец добавил, что были страны, которые не захотели рассмотреть номер России, к примеру, Грузия. Стоит отметить, что максимальные 12 баллов России отдали только жюри из Азербайджана.

В то же время Лазарев заявил, что «нужно отдать должное» представителям СМИ, поскольку те «гораздо меньше доставали» исполнителя политическими вопросами. Также он отметил, что не намерен в третий раз участвовать в конкурсе, потому что не хочет быть надоедливым.

Победитель конкурса Дункан Лоуренс, говоря о причинах своего успеха, отметил, что не знает, почему зрители «Евровидения» активно поддержали его. По его словам, нужно быть «открытым, быть собой и заниматься музыкой» – вот секрет его победы.

Тель-Авив, служба информации РИА «Новый День»

Тель-Авив. Другие новости 18.05.19

«Володя ни разу не трахнул козу»: Горенбург вступился за Шахрина, на которого «льется ад» из-за позиции по храму в сквере. / «Ненависть на пустом месте»: Россия и Украина вернулись к гражданской войне. / В Сургуте женщина украла книгу о сексе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»