В Японии шесть граждан России награждены орденом Восходящего солнца

Японские власти присудили орден Восходящего солнца шестерым гражданам России. Это первое награждение в новой эпохе Рэйва.

Ордена Восходящего солнца удостоились директор школы №83 Санкт-Петербурга Наталия Полякова, экс-мэр Хабаровска Александр Соколов, ведущий научный сотрудник отдела графики, хранитель коллекции восточной графики музея имени Пушкина Айнура Юсупова, председатель «Общества дружбы Сахалин – Япония» Галина Зражаева, гендиректор российского Большого театра Владимир Урин, а также директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак.

Это первое присуждение орденов с момента восхождения на престол нового императора Нарухито, с правлением которого началась эпоха Рэйва. В общей сложности наград удостоены 4225 человек.

Орден Восходящего солнца имеет восемь степеней. В основном его присуждают деятелям науки и искусства, востоковедам и исследователям Японии.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 20.05.19

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