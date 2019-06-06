Упал без сознания на съемках: подробности госпитализации актера Александра Панкратова-Черного

Супруга народного артиста России Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова прокомментировала сообщения об экстренной госпитализации мужа.

Жена артиста рассказала, что ее супруг попал в больницу из-за резкого падения артериального давления на съемках фильма. По ее словам, у мужа упало давление из-за жары, но сейчас с ним «все в порядке». Монахова в комментарии «Лайфу» подчеркнула, что с актером не произошло «ничего страшного», и скоро он вернется домой.

О том, что 69-летний Александр Панкратов-Черный попал в больницу, ранее сегодня сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, народный артист почувствовал себя плохо сегодня утром на съемочной площадке сериала «ИП Пирогова». Актер потерял сознание и был доставлен машиной «скорой помощи» в реанимацию одной из московских клиник. Отмечалось, что врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.06.19

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