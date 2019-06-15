Зрители смогут вернуть полную стоимость билета на пропущенное мероприятие

Зрители смогут вернуть полную стоимость билета, если пропустили мероприятие по уважительной причине. А компенсация за билеты, возвращенные в кассы до сеанса, будет зависеть от времени сдачи. Соответствующие поправки внесены в Госдуму ко второму чтению законопроекта о борьбе с билетной мафией.

Сам проект внесен в парламент в сентябре 2018 года «с целью совершенствования порядка реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия, а также решение проблем, связанных с незаконной перепродажей билетов по цене выше стоимости услуги, указанной в билете».

Закон подразумевает, что реализацией билетов могут заниматься только организации культуры, работающие в сфере исполнительских искусств, и музеи либо уполномоченные такой организацией лица ( заключение договора обязательно).

До 2010 года вернуть билет можно было не позднее, чем за трое суток до представления, причем возмещалась только 50% стоимости билета.

После отмены этой схемы обострилась проблема, связанная с приобретением билетов для перепродажи. Такие покупатели перепродают билет дороже его номинальной стоимости, а в случае невостребованности возвращают их организатору. При этом организатор возвращает полную стоимость заказчику. Поскольку вероятность продать билет на культурно-зрелищное мероприятие, возвращенный организатору в день проведения невысока, организатор несет убытки.

Например, в Театре Наций с 1 января по 30 апреля 2018 года подобным образом было возвращено билетов на сумму свыше 1 млн рублей. А за весь театральный сезон сумма возврата билетов недобросовестными покупателями превысила 3 млн рублей.

Законопроект призван исправить ситуацию и устанавливает порядок возврата билетов. Одно из обязательных требований – идентификация личности посетителя. Согласно внесенным поправкам, полную стоимость будут компенсировать, если зрители вернет билет минимум за 10 дней до мероприятия, в период от 5 до 10 дней вернут половину суммы, если от 3 до 5 дней – треть. В случае возврата билет за день или два до культурного мероприятия, компенсация остается на усмотрение «организации исполнительских искусств или музея».

Кроме того, зритель сможет получить полную стоимость билета, если пропустил представление из-за болезни или смерти члена семьи – при возврате билета нужно будет предъявить соответствующую справку.

Плюс ко всему, предлагается запретить реализацию по цене выше стоимости, указанной на билете, а в филармониях и музеях появятся невозвратные билеты.

Рассмотреть закон во втором чтении планируется в ближайшее время, чтобы он вступил в силу к 1 сентября – началу нового концертно-театрального сезона.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.06.19

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