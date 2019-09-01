Перекупщики билетов больше не смогут наживаться на россиянах

В России 1 сентября вступил в силу закон против «билетной мафии» – перекупщиков билетов в театры, цирки, музеи и на концерты, принятый Госдумой в июле.

Отныне перекупщики не смогут продавать билеты на спектакли и концерты – такое право теперь есть только у самих театров, филармоний либо организаций, с которыми у них заключен договор.

Новый закон также запрещает продавать билеты по цене выше той, что указана в самом билете. А общая стоимость сопутствующих услуг, например, доставки билетов, должна быть не более 10% стоимости купленных билетов, сообщает пресс-служба Госдумы.

В законе прописаны условия возврата билетов. Получить назад полную стоимость можно будет, сдав их не позднее чем за десять дней до даты мероприятия, половину – не позднее чем за пять дней, 30 процентов – не позднее чем за три дня. Таким образом, за три дня до представления билеты становятся невозвратными.

Полную стоимость вернут также в случае отмены или переноса мероприятия по инициативе организатора.

Правила возврата билетов в связи с болезнью или смертью членов семьи установит правительство России.

Как сообщал «Новый День», закон призван решить проблему, связанную с приобретением билетов для перепродажи. Такие покупатели перепродают билет дороже его номинальной стоимости, а в случае невостребованности возвращают их организатору. При этом организатор возвращает полную стоимость заказчику. Поскольку вероятность продать билет на культурно-зрелищное мероприятие, возвращенный организатору в день проведения невысока, организатор несет убытки.

К примеру, в Театре Наций с 1 января по 30 апреля 2018 года подобным образом было возвращено билетов на сумму свыше 1 млн рублей. А за весь театральный сезон сумма возврата билетов недобросовестными покупателями превысила 3 млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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