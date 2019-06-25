Закон о «билетной мафии» смягчили ради россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента во втором чтении приняла резонансный законопроект о борьбе с «билетной мафией». Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ призван защитить театры, страдающие от перекупщиков билетов. Ко второму чтению из проекта исчезла норма, по которой штраф до 300 тысяч грозил любому физическому лицу, продавшему даже билет по номинальной стоимости.

Как сообщила представлявшая законопроект депутат Елена Ямпольская, ко второму чтению разработчики документа рассмотрели несколько страниц поправок, поскольку ранее претензии возникли не только у правительства и прокуратуры, но и у самого театрального сообщества. От жестких мер, применяемых ко всем учреждениям культуры страны, было решено отказаться.

«Театры, у которых есть проблемы с перекупщиками» в России можно пересчитать по пальцам, отметила Ямпольская – при том, что большая часть региональных учреждений культуры страдает из-за сложностей с заполнением залов и старается как можно более лояльно относиться к зрителю. «Надо помнить и об интересах гражданина, – отметила депутат. – Потому что любая продажа билета, даже одного и по номиналу, грозила физлицу штрафом до 300 тысяч рублей – конечно, эта норма не могла оставаться в законопроекте».

При этом депутаты пошли навстречу крупным театрам, введя понятие «невозвратный билет» для тех билетов, что были приобретены по акциям и со скидками. Кроме того, по аналогии с проездными документами на железнодорожном или авиатранспорте, решено поставить границу отсечения, после которой билет сдать будет нельзя. Для крупных театров этот срок установлен в три дня до мероприятия.

Законопроект во втором чтении депутаты прияли 377 голосами «за». Как ожидается, в третьем чтении документ будет рассмотрен в четверг, 27 июня.

Напомним, ранее Счетная палата обнаружила, что Большой театр пускал в предварительную продажу в основном билеты на непопулярные места, остальные же оставались для брони. После этих претензий театр решил пускать в предварительную продажу 960 билетов – на 100 штук (30,3%) больше, чем прежде.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.06.19

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