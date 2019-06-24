Счетная палата заставила Большой театр пустить в продажу вип-билеты

Большой театр отреагировал на претензии Счетной палаты и увеличил количество билетов в предварительной продаже. Об этом гендиректор Большого театра Владимир Урин сообщил в письме в контрольно-надзорное ведомство. Речь идет о спектаклях нового сезона, который начнется 1 сентября. Ранее лучшие места в зале не поступали в продажу, а находились в статусе брони.

На предварительную продажу теперь предполагается направить 960 билетов – на 100 штук (30,3%) больше, чем прежде. «Большой театр услышал, а самое главное учел наши рекомендации по специфическому вопросу продажи билетов, который волнует граждан», – заявил на это аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Ведомство ежегодно проверяет финансовую деятельность Большого театра, и намерено держать на контроле ситуацию с первой волной продажи билетов. «У нас будет возможность в 2020 году посмотреть динамику, как это решение повлияло на общую ситуацию», – пояснил Мень.

Ранее Счетная палата во время очередной проверки обнаружила, что в 2018 году в предварительную продажу направляли билеты на самые невостребованные места Исторической сцены. При этом продажа велась только по паспорту, поэтому перепродать билеты было невозможно.

Лучшие места Исторической сцены театр традиционно оставлял в статусе брони. Таких в прошлом сезоне было 328 штук – более трети всех мест.

Ранее Госдума включилась в борьбу с перекупщиками театральных билетов, из-за которых стоимость посещения театров возрастает порой в десять раз. Например, часть билетов предложено сделать невозвратными, продавать по паспорту и запускать в здание только по предъявлении удостоверения личности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.06.19

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