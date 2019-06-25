Школьники будут должны ходить в музеи и театры по нормативам

С 1 сентября 2019 года учебную программу российских школ дополнят культурными нормативами. Как ранее говорил министр культуры Владимир Мединский, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год.

«Культурные нормативы школьников» – это новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения, передает ТАСС. «Новая программа предоставит молодым людям дополнительные возможности по ознакомлению с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками», – сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Министр культуры Владимир Мединский ранее говорил о введении культурных нормативов для школьников. По его словам, ученики должны посещать культурные мероприятия, а затем делиться своими впечатлениями в бумажном или электронном дневнике.

По мнению главы Минпросвещения Ольги Васильевой, данные меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.06.19

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