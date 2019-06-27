Внезапная смерть основателя группы «Високосный год» Ильи Калинникова поразила поклонников

В Москве скончался основатель и солист рок-группы «Високосный год» Илья Калинников. О кончине музыканта сообщил директор группы Алексей Кан в своем Facebook. По его словам, Калинников умер еще 25 июня в одной из столичных больниц. Причиной неожиданной смерти музыканта стала остановка сердца. Илье Калиникову было 46 лет.

Директор коллектива отметил, что последние годы жизни лидер «Високосного года» отказался от публичной активности. «После насыщенной концертами первой половины 2000-х... новые песни выходили все реже. В начале нынешнего десятилетия Калинников редко появлялся на сцене, зато неизменно остро высказывался на разные темы в соцсетях, жарко спорил с блогерами. В 2014 году «Високосный год» в первый и последний раз выступил на фестивале «Нашествие». В последние годы Илья Калинников свел публичную активность, практически, к нулю, продемонстрировав еще один талант: самостоятельно управлять своим творчеством и своей судьбой, быть по-настоящему независимым музыкантом», – написал Кан, отметив, что всю свою жизнь музыкант прожил в подмосковном Фрязино.

Группа «Високосный год» была создана в конце 1980-х годов, но первый и единственный альбом «Который возвращается» вышел лишь 2000 году и вскоре стал платиновым. Илья Калинников был автором таких хитов коллектива, как «Лучшая песня о любви», «Метро», «Тихий огонек», «Приносящий удачу» и других. Песня «Тихий огонек» звучала в известном сериале «Дальнобойщики».

«Сложно вспомнить, кто еще в 2000-е умел так доходчиво и лаконично рассказывать истории в песнях. Поэтическая интонация Ильи Калинникова – это голос московского, именно московского интеллигента, пытающегося уберечь в большом городе «тихий огонек» своей души, попросту – остаться человеком», – написал Алексей Кан.

Дата прощания с музыкантом пока неизвестна.

Поклонники творчества Калинникова отреагировали на смерть музыканта в соцсетях. «Спасибо за искренность и песни моей молодости. «Наши дети ругаются матом.... Нас самих почти не осталось», – написал пользователь «ВКонтакте» Евгений Калашников. «Покойся с миром, Маэстро... Всегда вдохновляла твоя лирика...», – отметил Дмитрий Антропов. Пользователь ФБ Вадим Вадимов счел уход Калиникова из жизни «страшной невосполнимой потерей талантливого человека, музыканта». «Бесконечно жаль, что мы теряем таких людей. Спасибо за прекрасные песни», – написала Анастасия Степанова. «Жаль, что так рано ушел. И что так мало пел. Тексты неизбитые. И так много личных историй прошли под эту музыку…», – заметил Руслан Карпеко.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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