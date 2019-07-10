«Старки будут обязательно»: Джордж Мартин раскрыл подробности приквела «Игры престолов»

Автор знаменитого цикла романов современности «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин раскрыл подробности приквела «Игры престолов», который сейчас снимается в Северной Ирландии.

В интервью Entertainment Weekly писатель сообщил, что поскольку сюжет будет развиваться примерно за 5000 лет до событий, описанных в «Игре престолов», зритель должен быть готов к тому, что Вестерос в приквеле выглядит иначе. Главный момент, который отметил автор, – континент был разделен не на 7 королевств, а почти на 100. «Мы говорим о Семи королевствах Вестероса во времена Эйгона Завоевателя. Но если вы заглянете дальше в прошлое, будет и девять королевств, и 12 королевств, и в конечном итоге мы увидим стони мелких королевств – это и есть это та эпоха, о которой идет речь» – сказал Мартин и добавил, что в то время Вестерос был гораздо более опасным местом, таким же, как когда-то Дикий Запад.

По словам Мартина, в те времена в Вестеросе еще не было драконов, однако это не означает, что других фантастических существ не будет. «Очевидно, что Белые Ходоки – или, как их называют в моих книгах, «Другие», будут. Есть и лютоволки, и мамонты»», – уточнил он.

Мартин также заверил, что в приквеле «обязательно будут» Старки, однако, напомнил, что династии Ланнистеров в то время еще не существовало. «Приквел предшествует появлению семьи Ланнистеров, но Утес Кастлери есть, безусловно. На самом деле, сейчас там живет семейство Кастерли, в честь которых утес и получил свое название», – сказал он. Известно, что родоначальник Ланнистеров – Ланн Умный – обманул Кастерли и завладел усадьбой, однако пока неясно, войдет ли эта история в сюжет.

Мартин отметил, что в приквеле, как и в «Игре престолов», не будет одного центрального персонажа, но подтвердил, что три ведущие женские роли исполнят актрисы Наоми Уоттс, Наоми Эки и Денис Гоф.

В настоящий момент создатели приквела так и не дали ему официальное название. Известно, рабочим вариантом является «Длинная ночь», однако третий эпизод 8-го сезона «Игры престолов» также называется «Длинная ночь» и, судя по всему, это вызывает сомнения у руководства канала HBO. «Я слышал предложение «Самая длинная ночь», и я не возражаю против этого варианта. Это было бы очень хорошо», – сказал сам писатель.

Кроме прочего, Мартин рассказал, что сейчас он работает только над шестым романом цикла «Лед и пламень» «Ветрами зимы», который фанаты ждут уже несколько лет.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.07.19

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