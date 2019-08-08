Жители России чаще покупают книги, чем их читают

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос об отношении россиян к книгам. Оказалось, что постоянно читают более половины граждан. При этом покупают книги значительно большее количество людей.

Согласно результатам исследования в последние пять лет растет доля россиян, которые постоянно читают. Пять лет назад время с книгой проводили 45%, сейчас – 53%. Чаще других читают женщины, молодые люди в возрасте 18-34 лет, а также участники опроса с высшим образованием, сообщается на сайте ВЦИОМ.

В течение трех последних месяцев читающие в среднем осилили по пять книг. При этом люди в возрастной категории старше 60 лет читают больше – семь книг за три месяца, респонденты, которые почти не пользуются интернетом, прочитали девять книг за тот же период.

88% граждан заявили, что покупали книги когда-либо, половина делала это не более года назад. В среднем респонденты покупали по восемь книг.

Что касается наиболее популярных жанров, то россияне предпочитают литературные труды по истории, биографии и исторические романы. На втором месте книги для детей, а также учебники, справочники научная и профессиональная литература. Кроме того, пользуются успехом детективы, книги по домоводству и садоводству. Меньше всего россияне читают книги по психологии, ужасы и религиозную литературу.

Большинство респондентов уверены, что книга – хороший подарок. Половина опрошенных подарили бы ее своему ребенку, а также другу. 41% готовы преподнести книгу в подарок родственникам. Книги дарят коллегам, родителям и просто знакомым.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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