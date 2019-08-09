Минкультуры России хочет запретить ходить в кино со своей едой

Министерство культуры России разработало поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», в которых прописаны правила работы и посещения кинотеатров. Основным нововведением законопроекта является предоставление кинотеатрам право запрещать проносить на сеансы еду и напитки, купленные вне их территории, сообщает РБК. Цель, которую преследуют авторы законопроекта, – «сохранение имущества и обеспечение общественного порядка и общественной безопасности», говорится в документе.

Стоит отметить, что во многих кинотеатрах уже действует запрет на пронос в зал собственной еды. Однако за потребителей неоднократно вступалась прокуратура и суды. Надзорное ведомство признавало установленные правила ущемляющими права зрителей и выносила предписания об их изменении. Суды также выносили подобные вердикты. В случае принятия новых правил в выигрыше окажутся кинобары. В настоящее время их выручка снижается до 10% в год из-за отсутствия подобного ограничения.

В Минкультуры также предложили закрепить за кинотеатрами ряд обязанностей, среди которых обеспечение безопасности зрителей, организация эвакуации при возникновении ЧС, соблюдение требований федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Согласно документу, зритель имеет право вернуть себе полную стоимость билета, если сеанс отменили, заменили фильм или показ ленты был некачественным. Кроме того, планируется законодательно запретить фото-, аудио- и видеозапись фильмов или их фрагментов. В кинотеатр нельзя будет попасть с оружием и боеприпасами, колющими или режущими предметами, взрывчатыми и прочими опасными веществами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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