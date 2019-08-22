Танцор из России ударил свою партнершу на чемпионате по танго

Выступление российской пары на чемпионате мира по танго в Аргентине завершилось скандалом. Танцор за кулисами кулаком ударил свою партнершу. Жюри приняло решение о дисквалификации.

Свидетелями применения насилия стали организаторы чемпионата. Кирилл Паршаков и Анна Гудыно не только партнеры по танцам, но и супруги. Они выступили в полуфинале, однако до финала их не допустили. За кулисами Паршаков ударил свою жену, передает агентинское издание Clarin.

Случившееся вызвало волну негодования общественности. В соцсетях пользователи осудили поведение Паршакова, а его супруге посоветовали обратиться в полицию и подать на развод.

Чуть позже пара выступила с заявлением. Паршаков пытался оправдаться тем, что у него сдали нервы из-за продолжительных репетиций. «Мы очень надеемся, что наша ситуация послужит примером для всех пар, особо эмоциональных, и вы будете еще больше любить и ценить друг друга», – заявил танцор.

Буэнос-Айрес, Служба информации РИА «Новый День»

Буэнос-Айрес. Другие новости 22.08.19

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