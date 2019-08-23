Российская компания судится с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером

Российская кинокомпания «Русская фильм группа» (РФГ) подала иск к китайской China Film Group, а также актерам Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру с требованием взыскать с них 216,6 млн рублей. Ранее знаменитостей такого масштаба к судебным разбирательствам в России не привлекали, пишут «Ведомости».

РФГ финансировала картину «Тайны печати дракона», в которой Чан и Шварценеггер сыграли эпизодические роли. Компания известна тем, что сняла фильм «Вий 3D» по мотивам повести Николая Гоголя, который собрал в прокате 1,2 млрд рублей и стал самым кассовым отечественным фильмом 2014 года.

В настоящее время РФГ находится в стадии банкротства, но получить доход от проката «Тайны печати дракона» пока не может. Лента уже вышла в прокат в Китае, российские зрители увидят ее через месяц. Продюсеры рассчитывают, что в России фильм соберет 2 млрд рублей.

Однако в китайском прокате фильм в первый уикенд собрал лишь 2,1 млн долларов, хотя изначально создатели рассчитывали, что даже консервативный прогноз по сборам в этой стране составит более 200 млн долларов. Не исключено, что «Тайна печати дракона» не соберет и десятой части этой суммы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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