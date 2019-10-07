«Сказочный мир»: уникальный фестиваль детских спектаклей пройдет в Москве

В Москве завершается подготовка к седьмому фестивалю детских спектаклей малых форм «Сказочный мир», объединившему более 25 регионов России. Показы и мастер-классы пройдут с 11 по 24 октября на площадках театров-участников, офисе Союза женщин России, «Есенин-центре», Творческом центре «Среда», Доме детского творчества на Таганке и Центральном доме работников искусств.

В рамках форума запланирован показ 10 спектаклей – их представят лауреаты фестиваля и Российский академический молодежный театр, а также 12 презентаций авторских методик работы со зрителем и 6 уникальных мастер-классов для специалистов, детей и родителей.

В программе 7-го фестиваля спектакли «Черная курица» (РАМТ), интерактивный спектакль «Аленький цветочек» театра «Таратумб», «Мой папа самый-самый» театра «Бенефис», «Каникулы Бонифация» Московского Областного ТЮЗа, «Все вижу, все слышу, все знаю» Московского Лианозовского театра.

Среди экспертов, которые поделятся своими авторскими методиками – Татьяна Климова (Российское психологическое общество, МГПУ), Ольга Бигильдинская, Александра Никитина и Алла Лисицина (РАМТ), Элеонора Шумилова («Эль Арт», программа «Сказочный мир»), Юлия Рыбакова, Денис Сысоев («Обратный отсчет»), Юрий Наумкин (Российская академия музыки им. Гнесиных), Лора Макмак (MINIMA), Александр Таттари (Лианозовский театр).

Как отметила художественный руководитель фестиваля «Сказочный мир», художественный руководитель Камерного музыкального театра «Эль Арт» Элеонора Шумилова, «театр нужен детям, чтобы правильнее и радостнее воспринимать жизнь». «С первых дней мы решали одну важную задачу – сделать искусство доступным для детей, кто по разным причинам не мог позволить себе театр, в силу болезни, инвалидности, нехватки средств или сложной семейной ситуации. Именно поэтому сделан акцент на спектакли малых форм, когда площадкой для спектакля может стать школьная сцена, сцена Дома культуры, библиотека, культурный центр, в развитии этого направления нам помогла и помогает команда кабинета детских театров Союза театральных деятелей», – сказала она.

По словам Шумиловой, сейчас встала задача дать тем, кто работает с детьми, методики театральной педагогики, технологии вовлечения детей в театр. «Фестиваль становится своего рода лабораторией – в программе 7-го фестиваля методики работы с аудиторией и мастер-классы по театральной педагогике. Нас поддержал РАМТ – основная площадка страны по развитию методик работы с детьми как зрителями. Мы ждем не только детей, этот фестиваль еще и для социальных педагогов, психологов, педагогов, работающих с детьми, родителей и семей», – обратила внимание художественный «Сказочного мира».

Руководитель театра-студии MINIMA (ГБОУ школа 1241 «На Красной Пресне») Лора Макмак считает, что «театральный кружок или студия возвращает ребенка из стандартизированного школьного обучения в его естественную среду – в игровой мир». «Это тоже обучение, но обучение иного рода, основанное на художественном образном моделировании, где метафора становится проводником смыслов и помогает взаимодействию. Это дает возможность развивать нестандартность мышления и позицию «я – автор» по отношению к своей жизни. В то время как гаджеты и компьютерные программы дают готовые алгоритмы, театр учит искать свой путь в любой ситуации, и мы говорим «Тупиков нет – есть только предлагаемые обстоятельства», и это – позиция творца своей жизни», – подчеркнула Лора Макмак.

Открытие фестиваля пройдет 11 октября в 13 часов в ТАСС (Тверской бульвар, 2) с участием представителей Совета Федерации, Союза женщин России, Союза театральных деятелей Российской Федерации, Общественной палаты России и Москвы, Правительства Москвы и Московской городской Думы, известных актеров и общественных деятелей, поддерживающих фестиваль, экспертов и главных экспертов – детей, для которых и придуман «Сказочный мир».

Соучредителями фестиваля выступили Союз женщин России и камерный музыкальный театр «Эль Арт». При этом нынешний форум проводится в Москве при поддержке Союза театральных деятелей России, Российского государственного университета им. Косыгина, продюсерского центра «Ле Руш» и Межрегионального центра компетенций развития городской среды.

Стоит отметить, что за 12 лет более 86 театров приняли участие в «Сказочном мире», проведено более 100 благотворительных показов спектаклей-лауреатов в регионах России, включая малые города, организовано более 50 мастер-классов, включая семинары и консультации (в том числе онлайн-мероприятия для педагогов, воспитателей, библиотекарей, родителей на основе социокультурной методики программы).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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