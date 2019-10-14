В Москве открылся уникальный «Cказочный мир»

Московский фестиваль детских спектаклей малых форм «Сказочный мир» в седьмой раз открыл свои двери. В Год театра для фестиваля выбран необычный формат – он стал настоящей лабораторией лучших практик работы с юным зрителем для театральных педагогов, социальных работников и родителей.

Открытие фестиваля прошло 11 октября в пресс-центре информационного агентства ТАСС, где тема возрождения интереса детей к театру как искусству рассматривалась в контексте решения социальных проблем нашего времени – проблем инклюзии, диалога поколений и развития умения чувствовать и сопереживать.

В частности, художественный руководитель фестиваля, худрук Камерного музыкального театра «Эль Арт» Элеонора Шумилова отметила, что фестиваль этого года – это фестиваль методик театров по работе с юным зрителем и высокопрофессиональных авторских методик лучших специалистов театральной педагогики. По ее словам, площадки, где можно представить спектакли малых форм с минимумом реквизита при участии трех-четырех актеров, есть практически везде: и в интернатах для детей с особенностями развития, и в социально-реабилитационных центрах, и в городах, где нет театров.

В свою очередь Галина Федосеева, советник председателя Союза женщин России, который является соучредителем фестиваля, рассказала, что с момента проведения первого фестиваля в 2007 году его главной задачей было обеспечение доступности театрального искусства детям, особенно находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в небольших городах и сельских поселениях. Сейчас в регионах появились энтузиасты, желающие работать с детьми – необходимо напитать их методиками, дать в руки профессиональные инструменты знакомства с театром.

На пресс-конференции в честь открытия фестиваля директор Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры РФ Ольга Юркова отметила, что фестиваль уникален как пример сотрудничества министерства, общественной организации и профессионального театра. Давние партнеры фестиваля также отметили его социальную значимость.

Председатель Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева считает, что театр дает возможность не только творческого развития ребенка, но становится средством воспитания характера, помогает ребенку пережить сложные моменты его жизни.

Депутат Московской городской Думы, член комиссии по культуре Наталья Метлина заявила, что театр играет большую роль в становлении личности ребенка, она и сама прошла «школу театра», и считает необходимым найти в бюджете столицы средства на развитие подобных культурных проектов.

Член Общественной палаты РФ, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок со своей стороны отметила, что методы театральной педагогики востребованы среди выпускников университета – эти методы нужны и в инклюзии, и в социальной работе, и в работе психолога. С ее стороны было предложено организаторам фестиваля наладить сотрудничество в обучении студентов РГСУ современным методикам театральной педагогики, и возможно, принять участие в мастер-классах в рамках 7-го фестиваля.

Давний партнер фестиваля Российский государственный университет им. Косыгина в лице Марины Тишиной, советника ректора, уже работает в направлении развития методик и готов расширять сотрудничество.

О важности тиражирования позитивного опыта фестиваля «Сказочный мир» в регионы заявила общественный деятель, руководитель проекта «Равенство возможностей» Елена Ульянова, подчеркнув, что методами театра мы можем показать людям, как в унисон чувствуют мир люди с разными возможностями.

Важность тщательного подхода к организации первой встречи с театром для формирования отношения к театру в целом, а значит, к миру чувств и эмоций, отметил член жюри фестиваля, главный специалист кабинета театров для детей и театров кукол СТД РФ Алексей Гончаренко: «Самое главное – спектакли должны быть хорошими. И в этом ответственность фестиваля перед детьми».

Первые спектакли фестиваля уже нашли своего зрителя – интерактивный спектакль «Аленький цветочек» представил театр «Таратумб», а в РАМТе прошла знаменитая «Черная курица». Всего за две недели будет показано 10 спектаклей-лауреатов прошлых лет, проведено 12 презентаций авторских методик работы со зрителем и 6 уникальных мастер-классов, которые пройдут на площадках организаторов – в офисе Союза женщин России, «Есенин-центре», Творческом центре «Среда», Доме детского творчества на Таганке, Центральном доме работников искусств.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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