Пространство воображения: «Сказочный мир» без гаджетов

В Москве завершился 7-й уникальный фестиваль детских спектаклей малых форм «Сказочный мир», на площадках которого были не только показаны театральные постановки, но и представлены методики работы театров со зрителями и уникальные мастер-классы, а также проведены встречи с режиссерами спектаклей.

Свои работы на фестивале представили РАМТ («Черная курица»), творческое объединение «Таратумб» («Аленький цветочек»), Камерный музыкальный театр «Эль Арт» («Сказка о царе Салтане», «Призраки любви», «Дюймовочка» и «Веселые кельты»), Лианозовский театр («Все вижу, все слышу, все знаю»), театр «Бенефис» («Мой папа самый-самый»), Денис Сысоев (моноспектакль «Мюнхгаузен»), Московский областной ТЮЗ («Каникулы Бонифация»).

Советник председателя Союза женщин России Галина Федосеева назвала главной идеей фестиваля обеспечение доступности театрального искусства для детей, проживающих в небольших городах и сельских поселениях. Он подчеркнула, что «сейчас важно дать опыт театральной педагогики энтузиастам, работающим с детьми, напитать их методиками, дать в руки профессиональные инструменты знакомства с театром».

«Наши дети сейчас живут в мире гаджетов, – обратил внимание на проблему директор фестиваля Роман Коломойцев, – а в жизни им приходится общаться не с роботами и программами, а с живыми людьми, искать возможности взаимопонимания, уметь сопереживать и сочувствовать. Всему этому учит театр. Театр навсегда меняет в лучшую сторону любого человека, соприкоснувшегося с ним».

При этом впервые фестиваль стал лабораторией лучших практик театральной педагогики. В частности, открытием стал урок музыки театрального педагога, режиссера Юлии Рыбаковой в Доме детского творчества на Таганке – в игровой форме дети знакомились с инструментами народов Севера и различными музыкальными формами.

Доцент Академии музыки им. Гнесиных, удивительный актер, мультиинструменталист и ... многое-многое другое – Юрий Наумкин в дуэте с сыном Кириллом провели чудесный мастер-класс по знакомству с миром музыкальных инструментов. Дети и взрослые слушали, пели и подпевали, извлекали звуки из необычных инструментов и получали удовольствие от музыки вокруг и внутри своих сердец.

Эксперт по коммуникациям, психолог Алена Август уверена, что «соприкосновение с театром дает детям, подросткам и взрослым те самые soft skills, которые необходимы в современном мире». «Не машины и не технологии решают проблемы – проблемы осознают и решают живые люди в живых коммуникациях. Театр дарит человеку пространство воображения, обмена чувствами и эмоциями, не сравнимое ни с чем», – обратила внимание Август.

Вместе с тем эксперты выразили надежду, что фестиваль стал не только площадкой, объединившей старых друзей – театры-лауреаты, экспертов, театральных педагогов, – но и смог стать точкой соприкосновения разных специалистов и местом рождения новых проектов в сотрудничестве театра и образования, театра и системы социального сопровождения, общественных организаций и объединений родителей, в том числе родителей особенных детей.

«Главный итог фестиваля – это возможность его продолжения, – считает Галина Федосеева, руководитель социокультурной программы «Сказочный Мир» от Союза женщин России. – И мы будем рады увидеть всех на 8-м фестивале».

Примечательно, что за 12 лет существования фестиваля «Сказочный мир» более 86 театров приняли в нем участие, проведено более 100 благотворительных показов спектаклей-лауреатов в регионах России, включая малые города, организовано более 60 мастер-классов, включая семинары и консультации (в том числе онлайн-мероприятия для педагогов, воспитателей, библиотекарей, родителей на основе социокультурной методики программы).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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