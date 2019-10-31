Майкл Джексон после смерти «заработал» $2,4 млрд

Король поп-музыки Майкл Джексон занимает первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых умерших звезд – в девятый раз за 10 лет. По оценке Forbes, с момента смерти в 2009 году он «заработал» $2,4 млрд.

Издание отмечает, что 2018 год оказался не самым удачным – его доход составил $400 млн до вычета налогов. В связи с этим тот факт, что в текущем году доходы легендарного певца снизились до $60 млн, удивил многих. Тем не менее, Джексон все равно остается первым в рейтинге самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей.

Наблюдатели связывали резкое снижение доходов звезды с получившими широкую огласку обвинениями в растлении малолетних, выдвинутыми в новом документальном фильме «Покидая Неверленд». Однако журнал указывает на иную причину.

Те $400 млн, которые король поп-музыки заработал в 2018 году, включали в себя единовременный доход от продажи доли Джексона в музыкальном издательстве EMI Music Publishing в размере почти $300 млн, доходы от нового контракта с Sony на запись посмертных альбомов, а также прибыль от анимационного фильма Michael Jackson's Halloween, созданного американской телекомпанией CBS.

В итоге с самого начала было очевидно, что доходы за 2019 год будут гораздо ниже. Тем не менее даже после скандала вокруг фильма «Покидая Неверленд» в начале 2019 года песни Джексона собрали 2,1 млрд прослушиваний в США. Это на 17% больше, чем в прошлом году (1,8 млрд прослушиваний).

Эксперты отмечают, что Джексон продолжит зарабатывать на роялти от звукозаписывающего лейбла Sony и цирка Cirque du Soleil, который выступает в Лас-Вегасе с шоу Michael Jackson One. Каталоге песен Mijac Music, который все еще принадлежит наследникам исполнителя также приносит хороший доход.

За 10 лет после смерти в 2009 году Майкл Джексон девять раз возглавлял рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей по версии Forbes. Единственный раз он уступил первое место в 2012 году – тогда список возглавила актриса Элизабет Тейлор, скончавшаяся годом ранее.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.10.19

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