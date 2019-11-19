Терпел высокую температуру несколько дней: Юрий Соломин попал в реанимацию

Народный артист СССР Юрий Соломин экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По информации РЕН ТВ, у знаменитого актера и режиссера несколько дней держалась высокая температура. Когда его состояние ухудшилось, он вызвал «неотложку». Врачи осмотрели артиста и приняли решение о госпитализации.

Медики заподозрили у 84-летнего Соломина пневмонию, уточняет «Пятый канал». По ега данным, актер находится в реанимации. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Юрий Соломин с 1998 года возглавляет Государственный академический Малый театр России. Он известен по фильмам «Адьютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «Блокада», «ТАСС уполномочен заявить» и многим другим. В театре он поставил такие спектакли, как «Чайка», «Ревизор», «Три сестры», «Женитьба», «Лес», «Таинственный ящик», «Власть тьмы» и др.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.11.19

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