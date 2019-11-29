Автор заглавной темы «Симпсонов» рассказал о закрытии мультсериала

Американский композитор, автор заглавной музыкальной темы ставшего культовым мультипликационного сериала «Симпсоны» Дэнни Эльфман рассказал, что 31-й сезон шоу, показ которого стартовал в сентябре, вероятно, станет последним. Об этом пишет Daily Mail.

По его словам, он сделал такой вывод «из того, что слышал». При этом Эльфман отметил, что официально эта информация пока не подтверждена. Композитор рассказал, что глубоко поражен столь долгим существованием мультпроекта, а сам он никак не ожидал, что кто-либо услышит саундтрек, написанный им для «Сипсонов», а сериал станет популярным во всем мире. «Я думал, что после трех эпизодов его отменят. Это стало одним из самых больших сюрпризов в моей жизни», – признался композитор.

Стоит отметить, что разговоры о скором закрытии проекта ходили и раньше. Так, минувшей весной озвучивающая Лизу Симпсон актриса Ярдли Смит рассказала о возможном закрытии мультсериала. Она объяснила это тем, что права на проект получила студия Disney, руководство которой считает «Симпсонов» не в полной мере семейным сериалом.

«Симпсоны» – самый длинный мультсериал в истории американского телевидения. Первая серия была показана в 1987 году. Показ 31-го сезона стартовал на телеканале Fox 29 сентября.

Вашингтон, Иван Гридин

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